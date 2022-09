Her er belgisk journalists dom over ny AaB-spiller

FODBOLD:AaB har efter en lille uges jagt fundet den spiller, der skal lukke hullet i det centrale forsvar, som salget af Mathias Ross efterlod.

Valget er faldet på den 25-årige fransk-marokkaner Yahya Nadrani, som er hentet til klubben på en toårig aftale. Han fik sin fodboldopvækst i franske AS Saint-Étienne, inden han i 2019 skiftede til belgiske RFC Seraing. Klubben spillede på daværende tidspunkt i den tredjebedste række, men efter bare tre sæsoner var Nadrani i 2020/21-sæsonen med til at spille Seraing op i den bedste belgiske liga.

Jérôme Vidotto er sportsjournalist på det belgiske lokalmedie La Meuse, der er forankret i provinsen Liège, hvor RFC Seraing hører til. Han dækkede samtlige af Seraings kampe for det belgiske medie i seneste sæson, og har derfor et indgående kendskab til Yahya Nadrani.

- Han er først og fremmest en virkelig god fyr, men han er ikke den, som råber højest, lyder den indledende beskrivelse af Nadrani fra Jérôme Vidotto.

Klog spiller

Den belgiske sportsjournalist har gennem årene set en stor udvikling hos Nadrani.

- Han er en yderst klog fodboldspiller, som er meget placeringsstærk. Han er god med bolden ved fødderne og ønsker at spille bolden op. Han er hårdtarbejdende, hurtig og har en god timing, og så var han en af de bedste spillere i den belgiske liga til at bryde bolde, forklarer Vidotto.

Det bliver bakket op af, at Yahya Nadrani i seneste sæson var den spiller med allerflest erobrede bolde i den belgiske Jupiler Pro League.

Yahya Nadrani er kun lige over 1,80 meter høj, og det er ifølge Jérôme Vidotto forsvarsspillerens store svaghed.

- Han er ikke specielt fysisk, så han skal helst ikke udfordres for meget i feltet, siger han.

Blå Bog Navn: Yahya Nadrani

Alder: 25

Position: Central forsvarsspiller Saint-Étienne B (2014-17), RFC Seraing (2018-2022)

Kontrakt med AaB til sommeren 2024. VIS MERE

Den nye AaB-spiller fik ifølge AaB's pressemeddelelse tilbudt en ny kontrakt af RFC Seraing, men ønskede at skifte til en klub på et højere niveau. Det bekræfter Vidotto, som også fortæller, at han i løbet af sommeren har været i kontakt med KAA Gent og Union St. Gilloise.

Jérôme Vidotto fortæller også, at Yahya Nadrani i en længere periode var i tvivl, om han kunne leve af fodbolden. Derfor læste han i starten af sin periode i Seraing biologi på universitet, men droppede studierne, da holdet rykkede op i den bedste række for at dedikere sig 100 procent til fodbold.

Tvivlsom til AGF

AaB's cheftræner, Lars Friis, er naturligt glad for at få en ekstra mand til det tyndt besatte midterforsvar. Han hæfter sig ved, at han få en lidt anden type, end dem han har til rådighed nu.

- Det er en hurtig spiller, som kan dække bagrummet, og så har han den fremadrettethed, som vi ønsker i vores forsvarsspil. Han er ikke en to-metermand, og er af den grund en mere forudseende spiller, end han er en duelspiller.

Lars Friis kan endnu ikke svare på, om han bliver en del af truppen til lørdagens kamp mod AGF.

- Han har ikke spillet kampe i lang tid, så det er klart, at der lige skal gå noget tid, inden han er på 100 procent og kan gå ind og spille 90 minutter.