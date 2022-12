Her er chefens plan for AaB's transfervindue

AALBORG:AaB siger farvel til 2022 med et stort ønske om, at 2023 skal blive bedre rent sportsligt. I de bestræbelser har man allerede sikret sig to forstærkninger til spillertruppen, inden transfervinduet officielt åbner 1. januar.

Keeperen Nico Mantl er blevet lejet i RB Salzburg, og Rasmus Thelander er hentet hjem på en fri transfer fra Ferencvaros. Dermed er transfervinduet allerede skudt godt i gang for superligaklubben. Spørgsmålet er, hvad der ellers skal ske for nordjyderne i januar. For de to forstærkninger gør det nok næppe alene.

- Nu har vi fået et par nye spillere på plads, men jeg vil tro, at vi kommer til at gøre et par ting mere i det kommende vindue. Det er planen, men vi ved jo aldrig helt, hvad et transfervindue kommer til at byde på, siger direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum.

Med en meget klart defineret opgave, der hedder overlevelse i Superligaen, er hver eneste dag på træningsbanen værdifuld for AaB. Derfor spiller det også en rolle, at man allerede har to nye spillere på plads inden den første træning i det nye år.

Står det til Thomas Bælum vil han også meget gerne have eventuelt andre forstærkninger på plads i en fart, så de kan nå at blive godt integreret på AaB-holdet inden første turneringskamp den 17. februar hjemme mod AGF.

- Jo før, vi kan få en ny spiller på plads, jo bedre. Det er blandt andet også derfor, at vi har tyvstartet ved at få to nye spillere på plads allerede. Tiden er bestemt en faktor for os, men vi ved også af erfaring, at der dukker muligheder op i løbet af et transfervindue, så mere travlt skal vi heller ikke have, påpeger AaB-bossen.

I sommerens transfervindue var særligt jagten på en central midtbanespiller med noget pondus et stort ønske hos daværende sportschef Inge André Olsen. Missionen med at finde en ny midtbanegeneral lykkedes ikke for AaB dengang.

- Vi er på udkig efter forstærkninger, men lige meget hvilken position vi taler om, så er det vigtigste, at det er spillere, der går ind og forstærker os markant, så vi er også lidt afhængige af, at de rigtige muligheder dukker op i markedet. Vi kommer ikke til at tage spillere ind, hvis vi ikke tror, at de er markante forstærkninger, fastslår Thomas Bælum.

Interesse for AaB-spillere

AaB's administrerende direktør og fungerende sportschef har ikke et bestemt antal spillere, han gerne vil hente ind i de kommende uger. Det tal kan nemlig rykke sig, hvis der er bud efter AaB-spillere fra andre klubber.

- Der er jo altid nogle spillere, der er på tale andre steder. Der vil altid være lidt rumsteren omkring Theo Sander, og så ved vi, at Iver Fossum er interessant for andre. Han har jo også kun et halvt år til kontraktudløb, så det er klart, at han bliver et emne andre steder, siger Thomas Bælum, der dog har en klar holdning til den nuværende AaB-trup og eventuelle udgående transfers.

- Vi skal holde sammen på kernen i truppen. Det er en klar prioritet for os i de kommende uger. Det er meget vigtigt, at vi ikke siger farvel til vigtige spillere lige nu, siger Thomas Bælum.

AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum har travlt for tiden. Arkivfoto: Henrik Bo

Man kunne godt få den tanke, at lejemålet med Nico Mantl kunne være med henblik på en afsked med en af de to andre AaB-keepere.

- Efteråret viste os, at vi har et behov for tre keepere, så det har været den overvejende årsag til at få en ekstra målmand tilført truppen. Så det er bestemt ikke utænkeligt, at vi har alle tre keepere til forårets kampe, men omvendt har vi med lejemålet af Nico Mantl også garderet os, hvis der skulle være så stor interesse for en af de to andre keepere, at det ender med en transfer, siger Bælum.

Nyt om forsvarsspiller

Der har været spørgsmål omkring forsvarsspiller Anders Hagelskjærs fremtid i AaB efter endt lejemål i norske Sarpsborg. Det spørgsmål er der nu kommet en afklaring på.

- Anders har haft en snak med trænerteamet, og alle er enige om, at Anders i allerhøjeste grad indgår i AaB's planer for foråret, så han er en del af vores trup, fastslår AaB's fungerende sportschef.

Titlen som fungerende sportschef kommer oveni, at Bælum som AaB-direktør har mange andre bolde i luften. Blandt andet den igangværende dialog med en potentiel storinvestor.

- Jeg er rigtig godt supporteret af vores sportslige udvalg, når det gælder transferarbejdet. Vi har en gruppe folk, der laver benarbejdet, og så er det min opgave at køre en aftale over målstregen. I det hele taget er det mest korrekt at kalde vores nuværende arbejde for en vi-opgave. Vi skal i AaB løse de mange opgaver sammen, forklarer Thomas Bælum, der dog medgiver, at han har travlt i disse uger.

- Det er ikke blevet til nogen juleferie, men det er fint nok. Der er travlt lige nu, men jeg regner med, at jeg lige kan puste ud, når transfervinduet er lukket.

AaB-truppen har første træningsdag efter endt ferie den 4. januar.