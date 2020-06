Her er de fem kandidater til "Nordjyllands smukkeste stadion"

FODBOLD:De måtte i den grad have arbejdshandskerne på, da de skulle vurdere hele 70 indstillinger til "Nordjyllands smukkeste stadion" og derefter finde fem kandidater.

Selvom dommerkomiteens fem medlemmer havde mange valgmuligheder, kunne de dog hurtigt blive enige om en del fælles favoritter. Og efter yderligere en afstemningsrunde blev de sidste får skillet fra bukkene.

Den tidligere landsholdsspiller Morten Bruun, der på Twitter startede fænomenet med at hylde de små danske fodboldbaner, sidder i dommerkomiteen sammen med Caroline Rask, anfører i Fortuna Hjørring, Bo Zinck, cheftræner hos Jammerbugt FC, Gitte Christensen, landskabsarkitekt fra By+Land samt Regitze Ørnstrup Christensen, journalist hos NORDJYSKE.

<strong id="strong-06617af57cf23f1f533d3792f8272b4e">De fem finalister</strong>

Her følger de fem finalister og dommerkomiteens bevæggrunde for at pege på netop disse som nominerede til førstepræmien på 25.000 kroner.

Bælum Stadion

Bælum Stadion - indstillet af blandt andre Mogens Hammershøj, der har taget dette billede.

- Det er et stadion, der straks springer i øjnene. Det ligger dejligt lukket mellem træer og buske og bliver dermed meget intimt. Desuden kan tilskuere sidde eller stå tæt på banen, og det gør det ekstra hyggeligt. Det er sådan et sted, man får lyst til at drikke en fadøl på tribunen eller selv spille en kamp.

Gudumholm Stadion

Foto: Bente Poder

- Det, der falder i øjnene ved det her stadion, er, at så meget som muligt er gult, som er en del af klubbens farver. Hjørneflagene, flagene, skriften på skiltet og på bygningen samt elementerne på legepladsen. Det er med til at skabe en helhed, og det er visuelt fedt.

Nols Stadion (i Saltum)

Foto: Bo Lehm

- Et flot anlæg, hvor man har brugt terrænet til at skabe en varieret oplevelse. De forskellige faciliteter er fint integreret i omgivelserne og spiller sammen. Klubhuset er af ældre dato, men det betyder ikke så meget i helhedsindtrykket.

Nørhalne Stadion

Nørhalne Stadion.

- Der er så meget, der spiller på det stadion. Man kan se, at det er et sted, hvor der bliver lagt mange kræfter på og uden for banen. Det ser moderne ud og er sådan et sted, hvor fodbolden fylder alt det, den har krav på. Det er nemt at forestille sig stemningen, når der spilles kamp.

Suldrup Stadion

Suldrup Stadion.

- Man falder straks for den lille detalje med en runding i rækværket om banen bag ved målet . Det ser rigtig flot ud - ligesom resten af rækværket. Desuden er tribunen virkelig indbydende.

Et dilemma

Dommerkomiteen har vægtet forskellige ting i deres vurderinger. For arkitekt Gitte Christensen betød det landskabelige og den oplevelsesmæssige betragtning meget, hvor det for Morten Bruun var området omkring banen og selve grønsværen, der var i fokus.

- Jeg synes, det har været svært at vælge, og jeg tror, det havde været nemmere, hvis man havde gået en tur rundt på de forskellige stadioner. Jeg vil have et stadion, hvor jeg kan se, at folk holder af det. Det skal være pænt og ordenligt, og jeg skal kunne se, at der er nogle mennesker, der bekymrer sig om faciliteterne, fortæller Morten Bruun.

Og så er der én ting, europamesteren fra 1992 har haft det svært med, men som det alligevel er lykkedes ham at se bort fra.

- Mit store dilemma i det her arrangement er jo de her forbandede reklameskilte, som på den ene side afspejler et engagement - både i klubben og i lokalsamfundet - men som på den anden side også går ud over æstetikken, lyder det med en grin fra Morten Bruun.

Portrætter af kandidaterne

I løbet af uge 25 tager NORDJYSKEs sportsredaktion rundt til hvert enkelt stadion for at tegne et portræt af kandidaterne.

Siden er det brugerne på nordjyske.dk, der efter en afstemning peger på vinderen af "Nordjyllands smukkeste stadion".

Afgørelsen finder sted 30. juni, hvor vi får selskab af Morten Bruun, som vil være med til overrækkelsen af en check på 25.000 kroner samt en pokal. Det hele bliver sendt live på nordjyske.dk.

