Her er den seneste udvikling i Cifuentes-sagen

FODBOLD:Både svenske og danske medier har allerede så godt som sendt AaB-træner Martí Cifuentes med det første fly mod Stockholm, hvor Hammarby skulle stå klar med en kontrakt til den spanske træner.

Det er imidlertid lige at tage sorgerne eller glæderne på forskud, hvis man konkluderer, at Martí Cifuentes er forhenværende træner i AaB.

Tirsdag formiddag er AaB-truppen samlet til dagens træning, og det var vanen tro med CIfuentes i spidsen for træningen, og intet tyder umiddelbart på, at det ændrer sig i den allernærmeste fremtid.

- Jeg kan fastslå, at vi ikke har noget konkret tilbud på bordet om et køb af Cifuentes fra en anden klub. Martí har en aftale med os, som vi forholder os til. Kommer der et konkret bud, så sætter vi os ned og ser på det, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

Han er helt opdateret på situationen og de mange spekulationer, der pågår om Cifuentes i disse dage, men indtil videre er det rene spekulationer for Inge André Olsen.

- Vi ved, at interessen er stærk for Cifuentes, men vi har ikke et konkret bud, vi skal forholde os til, så vi kører videre i det spor, hvor det er Martí, der er træner for os, og vi kan også sige, at han arbejder videre, som han hele tiden har gjort. Vi har helt ro på, siger AaB's sportschef.

Den nuværende ro på Hornevej er dog ikke ensbetydende med, at et trænerskifte er helt utænkeligt i Inge André Olsens optik.

- Ligesom med spillere er vi også forberedt på, at ændringer kan ske på trænersiden, så vi har naturligvis en alternativ plan, hvis det bliver aktuelt, men jeg vil gerne understrege, at vi ikke er i forhandlinger om Martí Cifuentes med en anden klub, siger Inge André Olsen.

Der har været spekuleret i, at torsdag var en form for skæringsdag i forhold til en eventuel afsked med Cifuentes, da AaB fredag morgen rejser på træningslejr på Malta, hvis planen ikke bliver skudt ned af corona.

- Timingen i sådan en situation kan være svær at styre. Der kan jo pludselig komme penge på bordet, som gør, at vi skal forholde os til den mulighed, men det er ikke afgørende for os, at vi skal have en afklaring på de her spekulationer, inden vi rejser på træningslejr. AaB-maskinen vil køre videre uanset hvad, siger Inge André Olsen, der trækker lidt på smilebåndet af den nuværende udvikling.

- Vi skal jo blot 10,5 måned tilbage. Der ville mange have Martí Cifuentes fyret som cheftræner i AaB. Nu pågår der spekulationer om, at andre klubber er interesserede i ham. Det kan gå hurtigt i fodboldens verden, og vi tager den nuværende situation som en cadeau til det arbejde AaB og Martí Cifuentes har lavet, siger Inge André Olsen