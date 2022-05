Her er fremtidsplanen for udlejet AaB-talent

FODBOLD:Det har været en yderst lærerig sæson for unge Jeppe Pedersen. AaB-talentet har været udlejet til Vendsyssel FF i 1. division, og det har været en givtig oplevelse.

Nu lakker lejeopholdet mod enden, og det helt store spørgsmål er derfor, hvad der skal ske med den 21-årige midtbanemand.

- Planen har hele tiden været, at jeg skal tilbage til AaB, så det er jeg så småt ved at glæde mig til. Jeg vil dog meget gerne slutte godt af i Vendsyssel, for jeg har haft en rigtig god tid i klubben, siger Jeppe Pedersen før de sidste tre runder.

Det er blevet til 26 kampe på tværs af alle turneringer i Vendsyssel FF-trøjen, og det er erfaringer, som Jeppe Pedersen sætter stor pris på.

- Det har været vigtigt for mig at få flere minutter som seniorspiller. Det er forskelligt fra spiller til spiller, hvor længe der går, før man vænner sig til seniorfodbold. Jeg kan mærke, at jeg har udviklet mig ved at komme ind og få spilletid. Jeg har også lært meget af at være her i klubben og få nogle andre indtryk, siger Jeppe Pedersen, der i den seneste runde mod Esbjerg bragte Vendsyssel på 1-0 med sit første seniormål.

- Jeg har ventet på at score mit første mål. Det hjælper altid at score mål, og det har været en målsætning for mig at få scoret, så det gav en god fornemmelse, siger Jeppe Pedersen.

Scoringen var den foreløbige kulmination på et lejemål, der begyndte lidt skævt, men siden er blevet en succes for Jeppe Pedersen, der oven i købet har fået mange minutter på sin foretrukne position som central midtbanespiller.

- Jeg vil helst begå mig i motorrummet. Det er den position, jeg føler, jeg er bedst på, og det er også her, jeg gerne vil byde mig til i AaB, siger Jeppe Pedersen.

Når han vender tilbage til superligaklubben øges konkurrencen, og det bliver blandt andet jævnaldrende Malthe Højholt, han skal kæmpe med om spilletiden.

- Jeg har fulgt med i Malthes udvikling i denne sæson. Vi har jo spillet hele vores ungdomstid sammen, og det giver mig da blod på tanden at se, hvor godt han har gjort det, siger Jeppe Pedersen.

- Det viser mig også bare, hvor vigtigt det er, at jeg skal gribe chancen, når jeg får den. Jeg vil byde mig til i forhold til spilletid. Jeg føler selv, at jeg kommer tilbage fra Vendsyssel og vil være mere konkurrencedygtig i AaB, siger Jeppe Pedersen, der torsdag skal med Vendsyssel en tur til Hobro.