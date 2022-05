Her er Hobro-profils forklaring på fantastisk forår

HOBRO:I efteråret var Simon Jakobsen ikke fast mand i forsvaret hos Hobro. I foråret har han været første mand på cheftræner Martin Thomsens holdkort.

Det fremragende forår kulminerede indtil videre i weekenden, da Hobro så godt som sikrede sig mod nedrykning, da man besejrede Vendsyssel 1-0. Blandt andet efter en kongekamp fra Simon Jakobsen, der regerede i luftrummet over Hjørring.

Den 31-årige forsvarsgeneral har i det hele taget præsenteret sig selv fantastisk i 2022 - meget lig Hobro som helhed.

- Der er mange ting, jeg ikke er verdensmester i, men jeg er rigtig dygtig til at forsvare målet inde i vores eget felt. Vi har fået en del af den slags situationer, og så kommer jeg til at se rigtig god ud, og det er dejligt, konstaterer Simon Jakobsen.

Han har efterhånden prøvet meget som fodboldspiller, men forskellen på det sløje efterår og det eminente forår er alligevel noget nyt for Jakobsen.

- Jeg har aldrig før prøvet en så succesfuld stime i min karriere, og jeg har ellers prøvet gode perioder i Silkeborg. Ni kampe uden nederlag efter sådan et efterår er bare mega fedt at være med til at prøve. Det giver en helt anden stemning i gruppen. Vi har en kæmpe lyst til, at det skal fortsætte.

- Jeg havde egentlig glemt, hvor skidt vores efterår havde været, da vi skulle i gang med foråret. Jeg gik lige ind og tjekkede stillingen, og kunne se, at vi kun havde 12 point og fem op til stregen. Det så rigtig, rigtig skidt ud. At vi nu står med otte og ni point ned til holdene under stregen siger, at vi næsten har skabt et urealistisk godt udgangspunkt, siger Simon Jakobsen.

Det helt store spørgsmål er, hvad der ligger til grund for den Askepot-agtige forvandling, som Hobro har gennemgået på få måneder?

- Vi har fået indstillet balancen, så vi ved, hvornår vi skal skubbe op, og hvornår vi skal falde. Den helt store forskel i forhold til efteråret er vores presspil. Vi har dels haft god tid til at træne det, og dels har vi fået Muamer Brajanac ind. Han er en vanvittig dygtig presspiller, roser Simon Jakobsen.

Han forklarer også gerne lidt nærmere, hvordan Muamer Brajanacs indflydelse forgrener sig til resten af holdet.

- Jeg elsker Kasper Høgh, der også er en dygtig presspiller, men han er måske lidt mere "hovedet under armen" i sit presspil. Brajanac er virkelig klog men også meget arbejdsom i den del af spillet. Det har også smittet af på Deedson. Det giver noget tryghed for os i bagkæden, fordi vi nemmere kan løbe og lukke kanaler, fordi vi ved, hvad vi kan forvente fra vores forreste folk. Jeg må bare sige, at det sidder langt bedre end i efteråret, siger Simon Jakobsen.

Nu står Hobro i en situation, som alt andet ligner en ny sæson i 1. division.

- En hver kan se, at vi selv skal fucke det her op, hvis vi skal rykke ned. Det vil være vildt, hvis vi nu går ud og taber fem kampe i træk. Vi har fødderne solidt plantet på jorden, men vi er sindssygt glade og stolte over den stime, vi har fået sat sammen. Det er fedt vi er her, for vi havde nok helt ærligt troet, at vi var lidt mere med i sølet, end vi er nu, siger Simon Jakobsen, der har kontraktudløb efter denne sæson. Umiddelbart lyder han dog interesseret i at snakke forlængelse af samarbejdet.

- Vi vil da gerne have afklaret det her hurtigst muligt med nedrykningen. Så kan jeg også selv komme i gang med at snakke fremtid med Lars Justesen.

Næste opgave for Hobro er en hjemmekamp lørdag mod Fremad Amager.