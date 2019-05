Her er Hobros og Vendsyssels modstandere i skæbnekampe

FODBOLD: Da landets næstbedste række, Nordicbet Ligaen, lørdag blev afgjort, fandt de to nordjyske superligahold Hobro IK og Vendsyssel FF samtidig deres modstandere i de kommende playoffkampe om at sikre sig en ny sæson i den bedste række.

Med en 2-0-sejr på hjemmebane over Nykøbing FC sikrede Silkeborg IF sig den førsteplads, der giver direkte oprykning til Superligaen. Den tidligere AaB'er Ronnie Schwartz scorede begge mål for Silkeborg, der dermed afløser Vejle Boldklub i Superligaen.

Silkeborgs sejr betød samtidig, at Viborg trods en 4-0-sejr over Fremad Amager slutter som nummer to og dermed skal op imod Hobro IK i to playoffkampe. Hobro begynder på hjemmebane på torsdag, mens der er returkamp i Viborg søndag.

Vendsyssel FF kan derimod se frem til to kampe mod Lyngby. Længe så det ellers ud til, at Næstved skulle snuppe den tredjeplads, der ville give adgang til playoffkampene mod Vendsyssel, men to sene Lyngby-mål sikrede en 2-1-sejr ude over FC Helsingør, og det gav Lyngby pladsen, mens Næstved til gengæld måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Thisted FC efter en sen udligning fra Lukas Enevoldsen.

Også i sidste sæson mødtes Lyngby og Vendsyssel FF i to playoffkampe om en billet til Superligaen. Dengang trak det Vendsyssel det længste strå. De to hold mødes torsdag i Lyngby og søndag i Hjørring.