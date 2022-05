Her er Hobros planer frem mod næste sæson

HOBRO:Der blev jublet lidt ekstra i Hobro og omegn, da Vendsyssels Lasse Steffensen udlignede til 2-2 i overtiden af kampen mod Esbjerg.

Årsagen var, at målet og det uafgjorte resultat endegyldigt sikrede Hobro IK en ny sæson i 1. division. Det vil være forkert at kalde det breaking news, da det stod klart, for det er et facit, som sportslig ansvarlig i Hobro Lars Justesen havde set komme i nogen tid.

- Da vi ramte 31 point, så havde jeg fornemmelsen af, at vi var reddet, for jeg havde svært ved at se Jammerbugt og Esbjerg ramme det pointantal, selvom der var flere kampe tilbage. Det ændrer dog ikke ved, at jeg jublede lidt ekstra, da Lasse Steffensen udlignede i overtiden, siger Lars Justesen.

Den endegyldige aflivning af nedrykningsspøgelset i Hobro er kulminationen på et forår, hvor Hobro har været flyvende. 11 kampe uden nederlag. Seks sejre og fem uafgjorte kampe er det håndgribelige bevis på, at Hobro har fundet frem til noget, der bare spiller på alle tangenter.

- Vi har hentet 18 point på Esbjerg, vi har hentet 16 point på Jammerbugt, og vi har hentet ni point på Vendsyssel blot for at sætte det i relief. Man skal huske på, at vi var fem point under stregen, da vi gik ind til forårets kampe. Der var nok ikke nogen i bestyrelsen, der havde troet på, at vi ved vores bestyrelsesmøde tirsdag kunne sidde tre runder før tid og være fri af nedrykning, siger Lars Justesen.

Årsagerne til de gode resultater er mange, men nogle falder helt naturligt i øjnene. Eksempelvis cheftræner Martin Thomsen.

- Martin er klubmand, og det har været en kæmpe hjælp, da vi havde modgang. Han har hele tiden troet på, at det nok skulle vende, og den optimisme har smittet af. Naturligvis har vi også haft vores diskussioner, men Martin skal have ros for hele vejen at være rolig og fast i troen, siger Lars Justesen, der også fremhæver resten af trænerteamets arbejde.

- Det team, der er omkring Martin har også gjort det fantastisk. I det hele taget er vi blevet bedre til at udnytte de ressourcer, der er i klubben. Tidligere var der megen snak om A/S og amatørafdelingen. Den snak er væk i dag. Nu har vi kun Hobro IK, siger Lars Justesen.

- Der er også kommet en tro på klubben igen. Det siger meget, når vi kan samle 200 mennesker, der tager med til Jammerbugt for at se en udekamp. Den tro og opbakning skal vi bygge videre på, siger Lars Justesen.

I lighed med Martin Thomsen har Justesen heller ikke rystet på hånden. Heller ikke da man solgte Kasper Høgh i vinterpausen.

- Mange spurgte, hvad vi havde gang i, da vi solgte Kasper Høgh i vinterpausen, men vi har fået nogle spillere ind, som bare passer perfekt til det koncept, som vi lagde os fast på i vinterpausen, siger Lars Justesen, der her tænker på Muamer Brajanac og Mads Eriksen, der begge har bidraget til succesen.

Det samme har Frederik Elkær, der har fået lidt af et gennembrud i de seneste kampe.

- En faktor har her været, at vi spiller samme system på vores U23-hold, så Elkær er bare gået fra det ene hold til det andet og løst sine opgaver på flotteste vis. Det hjælper helt sikkert, at vi har fået skabt en rød tråd, siger Lars Justesen.

Han skal i gang med at sætte truppen sammen til næste sæson, og her er der en del løse ender, der skal bindes sammen. Der er nemlig hele 10 kontraktudløb.

- Det er klart, at det er en stor hjælp, at vi allerede nu ved, at vi skal spille 1. division i næste sæson. Det giver os lige to uger ekstra til at få talt situationen godt igennem med den enkelte spiller. Det betyder helt sikkert meget, at vi ikke bare lige skal haste sådan en snak igennem efter sidste kamp, siger Lars Justesen, der er gået i gang med de første samtaler.

- Jeg har eksempelvis snakket med Simon Jakobsen, og det mest slående fra den samtale var at høre, hvordan Simon har fået fodboldglæden tilbage igen. Det er fedt og siger vel egentligt alt om vores forår, siger Lars Justesen.