Her er lodtrækningen til Final4: Brag i vente

ISHOCKEY:Når der efter planen afvikles Metal Final4 til februar bliver der tale om et vaskeægte lokalbrag i den ene semifinale.

Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates trak hinanden i den anden semifinale, så der er lagt op til et brag.

Den første af de to semifinaler, der skal spilles i Aalborg står mellem SønderjyskE og Herning Blue Fox. For de to nordjyske klubdirektører, der deltog i et videomøde sat op af TV2 Sport, er det en godkendt lodtrækning.

- Det er jo en super fed lodtrækning. Der kan nå at ske meget inden da med skader og Covid-19, der blander sig. Det glæder vi os helt vildt til. Vi har jo gode minder fra sidste gang, siger Henrik Andersen, direktør i Frederikshavn White Hawks.

- Nu misser vi et nytårsbrag med 5000 tilskuere, så jeg kan på ingen måde have noget mod at møde Frederikshavn en fredag aften klokken 20, siger Lars Laursen, direktør i Aalborg Pirates.

Final4 afvikles i Sparekassen Danmark Isarena i dagene 17.-18. februar, hvor SønderjyskE stiller op som forsvarende mester, da man i forrige sæson besejrede Esbjerg Energy i finalen.