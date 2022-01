Her er manden i førersædet til at blive ny AaB-træner

FODBOLD:Det lakker mod enden af AaB's træningslejr på Malta, og superligaklubben nærmer sig også en afslutning på trænerjagten.

Sportschef Inge André Olsen vil kun sige så meget, at han har mange bolde i luften, men ifølge Nordjyskes oplysninger er den varmeste dialog lige nu med Viborg FF's cheftræner Lars Friis.

Det kan dog vise sig at blive en udfordring at lande ønsketræneren her og nu. Domkirkeholdets sportschef, Jesper Fredberg, har tidligere slået fast overfor Nordjyske, at Friis også er træner for Viborg i foråret. Derfor ligner det et muligt scenarie, at skiftet først sker til sommer.

Lars Friis har været cheftræner i Viborg FF siden 1. januar 2021, og han førte i sommer Viborg FF op i Superligaen, hvor holdet har leveret solidt og ligger hele 10 point over nedrykningsstegen.

Hvis det ender med Friis til sommer, står aalborgenserne dog med den udfordring, at assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark ikke er begyndt på den krævede P-uddannelse. Det skulle gøre det usandsynligt, at de kan få dispensation til at stå i spidsen for AaB i foråret. Det vil kun udløse mere overarbejde til Inge André Olsen.

Thomas Thomasberg har i de senere uger været nævnt som den varmeste kandidat til det ledige cheftrænerjob efter Martí Cifuentes' exit til svenske Hammarby. Ifølge Nordjyske oplysninger har Lars Friis dog hele tiden stået tilsvarende højt på AaB's kandidatliste.

Bud efter AaB-spillere

Mens AaB er på trænerjagt, er andre klubber på jagt efter klubbens spillere. Haugesund har ifølge norsk TV2 lagt et bud på godt en halv million danske kroner på Frederik Børsting, der har kontraktudløb i AaB til sommer, men indtil videre er tilnærmelserne blevet afvist. Børsting har stadig en vigtig rolle i AaB som backup på flere positioner, og det kort vil man ikke spille sig af hænde for en halv million.

I AaB-kulissen går en utålmodig reservemålmand Andreas Hansen også rundt og håber på at komme til at spille fodbold fast i foråret, men det kommer han kun til hos nordjyderne, hvis Jacob Rinne bliver solgt. Alternativt kunne det ligne, at Hansen bliver udlejet i foråret, for AaB føler sig trygge ved at have 17-årige Theo Sander i baghånden som reserve.

Det sidste transferpunktum er meget langt fra at være sat i AaB endnu.