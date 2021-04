Her er navnet på Jammerbugt FCs investor

FODBOLD:Jammerbugt FC er lige nu at finde i toppen af 2. divisions pulje 1, men det er ikke kun på banen, at det kører forrygende for den nordjyske fodboldklub. Også udenfor stregerne er der gang i butikken, og det betyder, at Jammerbugt FC kan blive solgt til en tysk investor ved navn Klaus Müller. Han driver nogle fodboldakademier i Nigeria og Mali, og det er angiveligt spillere fra disse akademier, som han gerne vil bringe i spil i Jammerbugt FC. Det ligger dog et stykke ude i fremtiden, men det er til gengæld sikkert, at salget kan blive godkendt, hvis moderklubben Jetsmark IF på en ekstraordinær generalforsamling den 27. april siger ja til salget.

Nuværende manager i Jammerbugt FC, Bo Zinck, er ellevild ved udsigten til et nye ejerforhold og dermed også nye sportslige perspektiver.

- Det her er en historisk stor dag. Det er helt vildt, at vores klub er ved at blive solgt. Vi tør dårligt at tro på det. Det er et kæmpe skulderklap til det arbejde, som vi har lavet de seneste år, siger Bo Zinck, der er hæfter sig ved, at den nye ejer kommer ind og hjælper klubben økonomisk fra første dag.

- Vi bliver gældfri med det her salg, og det er fantastisk for klubben. Det her tegner en lys fremtid for klubben, og vi vil meget gerne kunne bygge stille og roligt på i vores videre udvikling. Det får vi mulighed for med det her ejerskifte, siger Bo Zinck, der fortsætter i sin nuværende rolle som manager under den nye tyske ejer.

Der vil også være flere andre kendte lokale ansigter med i det nye projekt.

- Jeg skal fortsat være manager i Jammerbugt FC, ligesom Bøje Lundtoft både vil være formand for bestyrelsen og den daglige direktør. Økonomien vil fortsat varetages af Revisionshuset Tal og Tanker med Lars Lundtoft i spidsen, og det er vigtigt, at vi ser en kerne af lokale folk til fortsat at stå i spidsen, siger Bo Zinck.

Spor skræmmer ikke

Det er efterhånden en ret almindelig handling, at en dansk fodboldklub bliver solgt til en udenlandsk investor. Udfaldet af den slags salg kan være meget forskellige. I den gode ende af skalaen for fortællinger ligger klubber som FC Nordsjælland og HB Køge. Sunde forretninger, der bliver drevet via udenlandsk kapital men med danske ledere. I den anden ende af skalaen ligger klubber som FC Helsingør og Næstved, der begge har været ude i både sportslige og økonomiske stormvejr med Næstved som det klart værste eksempel. Fælles for de dårlige historier har været manglende indsigt i dansk fodbold, men her maner Bo Zinck til ro og besindighed.

- Vi har mærket efter i forhold til, om tal og mavefornemmelse var rigtig. Det har været tilfældet, og derfor frygter vi heller ikke at få en udenlandsk ejer ind. Det er klart, at vi på sigt kommer til at skulle sluse afrikanske talenter ind i klubben, og det er en udfordring, som vi alle glæder os helt vildt til at prøve kræfter med, siger Jammerbugt FCs manager.

Ikke guld og grønne skove

Med den nye tyske ejer er der ikke udsigt til en kæmpe revolution. Det er stadig de nordjyske dyder, der vil være i højsædet, og planer om fuldtidsfodbold eller bare deltidstilstande i spillertruppen ligger ikke lige rundt om hjørnet.

- Vi har en plan om at rykke op i den næstbedste række, og det er ikke først om 10 år, men det ligger ikke i kortene, at vi skal opjustere til hverken deltid eller fuldtid lige med det samme, siger Bo Zinck.

- Vi kommer stadig til at have en beskedent budget, men vi er også vant til at få meget ud af lidt, og vi kan jo starte med at snyde alle de andre klubber i 2. division, der har større budgetter, hvis vi ender med at rykke op i denne sæson, siger Bo Zinck.