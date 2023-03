Her er nøglen til succes for Pirates i kvartfinaleslag

HØRSHOLM:- Indtil videre har det nærmest været en fordel at være på udebane i den her serie. Vi må prøve at se, om det ikke kan blive vendt til en fordel for os at være på hjemmebane.

Ordene kommer fra Rungsted Seier Capitals direktør Thomas Friberg som optakt til tirsdagens sjette kamp i DM-kvartfinaleserien mellem Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital, der spilles i Nordsjælland.

Lige nu fører Aalborg Pirates 3-2 i vundne kampe. Det vil sige, at piraterne kan avancere til semifinalen med en sejr i Bitcoin Arena.

Serien mellem sidste sæsons to DM-finalister har været svær at blive klog på. Rungsted chokerede alle ved at køre til Aalborg og vinde den første kamp 11-2. Siden to Pirates tre på stribe, inden Rungsted atter vandt i Aalborg i søndagens kamp. Denne gang med de lidt mere moderate cifre 2-0.

- Det har været en mærkelig serie. For vores vedkommende synes jeg, at vi har spillet bedst i nogle af de kampe, vi har tabt, mens vi eksempelvis ikke ramte vores bedste niveau, da vi senest vandt i Aalborg, siger Thomas Friberg.

Rungsted Seier Capital har kæmpet med skader hele sæsonen, og vicemestrene mangler fortsat et par markante udenlandske profiler, men det skal ikke være en undskyldning.

- Det har gjort ondt på os, men vi kan ikke bruge det til så meget nu. Jeg vil dog godt medgive, at det ville hjælpe os en del, hvis vi havde Tim Daly til rådighed. Det er hårdt, at vi kun har fem backer, men det er ikke en undskyldning, siger Thomas Friberg.

Han har en klar ide om, hvad der bliver afgørende i tirsdagens kamp.

- Når vi kigger på de fem foregående kampe, så har målmandsspillet været afgørende. Det er nogle af ligaens bedste målmænd, der er i spil, så det er helt naturligt, at det bliver en afgørende faktor, siger Thomas Friberg, der ærgrer sig over, at de seneste to sæsoners DM-finalister allerede brager sammen i årets kvartfinale.

- Aalborg og Rungsted er to hold, som minimum begge burde være med i semifinalerne, men vi har ikke præsteret så godt i grundspillet, og derfor er det jo endt sådan her, men i den nuværende forfatning er begge de her mandskaber top fire-hold, siger Thomas Friberg.

Der er kampstart tirsdag klokken 19.30