Her er Pricas tanker om fodboldfremtiden

AALBORG:Da AaB var på træningslejr på Malta i januar 2022, var det med Tim Prica ombord på flyet, da turen gik sydpå. Da AaB-truppen returnerede var det uden Tim Prica, som daværende sportschef Inge André Olsen undervejs havde lejet ud til Tirol.

Dengang lød forklaringen, at Tim Prica skulle have bedre mulighed for fast spilletid, end de udsigter, som AaB kunne tilbyde på daværende tidspunkt.

Den 21-årige angriber har fået masser af minutter og har også scoret sine mål i den mellemliggende periode. Spørger man ham selv, tøver han ikke med at kalde udlånet for en succes.

- Det gik lidt trægt med målproduktionen i den første halvsæson i Østrig, men i denne sæson er det gået bedre. Jeg har fået scoret otte mål og lavet fire assister. Jeg har spillet mange minutter, og jeg har udviklet mit spil, siger Tim Prica.

Han har deltaget i 29 af Tirols 32 kampe, og det blev til seks scoringer i efteråret og to i foråret.

Inden AaB sendte ham til Østrig, blev kontrakten forlænget, så den løber frem til sommeren 2025.

- Det er planen, at jeg skal tilbage til AaB. Det har hele tiden været planen, og det er der ikke lavet om på. Der er ikke ændret noget, og AaB's nedrykning ændrer heller ikke noget, fortæller Tim Prica til Nordjyske.

Den svenske angriber har fra afstand set AaB komme i problemer, men selvom det ikke er optimalt med en tur ned i den næstbedste række, så er han klar på en tørn i den bolsjestribede trøje.

- Det er selvfølgelig ikke det sjoveste med en tur i 1. division, men det skal vi ikke hænge os i. Vi skal ud at spille for at få AaB tilbage i Superligaen hurtigst muligt, siger Tim Prica.

Med Pricas retur er der lagt op til trængsel i AaB-angrebet. For nuværende har man Nicklas Helenius, Marco Ramkilde, Anosike Ementa og altså Tim Prica på kontrakt for den kommende sæson. Derudover er Milan Makaric også færdig på sit lejemål i hjemlandet, men opholdet hos Radnik har ikke været nogen succes. Det er blot blevet til en enkelt scoring i den samme liga, som Makaric var topscorer i inden sit skifte til AaB i sommeren 2021.

Hvis AaB fortsat skal spille 4-3-3, så virker det sandsynligt, at bestanden af angribere skal mindskes i AaB-truppen. Det store spørgsmål er så, hvem man i givet fald kan komme af med, da både Helenius, Ramkilde og Ementa har haft udfordringer med at få hul igennem til nettet i det forgangne forår.