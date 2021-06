Her er programmet for 1. division

FODBOLD:Champagnelugten er dårligt vasket ud af Jammerbugt FC's spillertøj, men allerede nu ligger programmet for næste sæson parat for oprykkerholdet, der skal forsøge at bide sig fast i landets næstbedste række.

Her får de selskab af både Hobro IK og Vendsyssel FF. De tre nordjyske klubber kommer til at få en helt lille turnering i turneringen.

- Det bliver da sjovt at blive en del af det, og vi ser meget frem til at få de her lokalopgør. Kampene mod vendsyssel og Hobro var da de første, som jeg kiggede efter, da jeg fik kampprogrammet, siger Jammerbugt FC's træner Bo Zinck.

Han har efterhånden fået fredagens oprykningsfest på afstand, og nu handler det om at spille sæsonen til ende ved at yde en god indsats i sidste runde mod Holbæk, der for sin del kæmper for overlevelse i 2. division.

- Det er lidt underligt, at vi stadig er i gang med sæsonen, mens programmet for næste sæson allerede er kommet ud. Det er så småt ved at gå op for os, at vi skal være en del af den næstbedste række efter ferien, og vi glæder os. Det bliver meget sjovt, siger Bo Zinck.

Her er lokalopgørene i 1. division 1. august: Hobro IK - Vendsyssel FF 18. august: Jammerbugt FC - Hobro IK 3. oktober: Vendsyssel FF - Jammerbugt FC 24. oktober: Hobro IK - Jammerbugt FC 27. februar: Vendsyssel FF - Hobro IK 13. marts: Jammerbugt FC - Vendsyssel FF VIS MERE

Jammerbugt FC åbner sæsonen med en udekamp mod Hvidovre, hvilket er helt som ønsket fra oprykkerklubben.

- Vi har gang i en ombygning af hallen og omklædningsrummene. Det betyder, at vi har bedt DBU om at begynde med en udekamp. Det giver os lige en uge mere til at forberede os på den første hjemmekamp, og det sætter vi stor pris på, fordi jeg tror faktisk, at den største forskel for os kommer til at være i arbejdet udenfor banen. Modstanderne har jo stadig to arme og to ben, når vi står inde på banen, siger Bo Zinck.

Den karismatiske træner ved godt, at det er en svær opgave, der venter for Jammerbugt FC, der med oprykningen kommer til at være storfavorit til at tage billetten ned igen.

- Det er vi helt med på, men vi glæder os til at prøve at modbevise alle forudsigelserne, men vi må også være ærlige og sige, at det vil være en større bedrift end oprykningen, hvis vi kan blive oppe, siger Bo Zinck.

Første runde i den nye 1. divisionssæson spilles i dagene 23. til 25. juli. Mens Jammerbugt åbner sæsonen med en udekamp mod Hvidovre lørdag den 24. juli. Dagen før spiller Hobro i Fredericia, mens Vendsyssel venter til søndag den 25. juli med at sparke sæsonen i gang. Det sker hjemme mod Esbjerg.