Her er Ross' tanker om transferrygter og snak om udlandet

FODBOLD:Han hader angiveligt folk fra Herning. Sådan synger AaB's fans i hvert fald om Mathias Ross. Om det er helt i tråd med sandheden er tvivlsomt, men det er helt sikkert, at det bliver en svær opgave for Mathias Ross og resten af AaB-holdet, der skal op mod et FCM-hold, der så ud til at have fået ny inspiration, da man mandag besejrede Brøndby i den første kamp under den nye træner.

- Det er altid en hård opgave, når vi skal til Midtjylland. Nu fik de en flyvende start under Capellas, så vi ved, det bliver svært. Det er der slet ingen tvivl om, siger Mathias Ross.

Han har været en del af en AaB-defensiv, der har haft visse udfordringer i denne sæson, men i de seneste kampe har der været bedring at spore.

- Mod Randers gav vi ikke så meget væk, og det gjorde vi heller ikke mod Brøndby, så jeg føler, at vi er på rette vej rent defensivt, siger Mathias Ross.

- Jeg føler også, at vores pres længere fremme på banen er blevet bedre i de sidste par kampe, og det er et udtryk for, at hele holdet spiller bedre, så det er ikke kun defensiven, der viser tegn på fremgang.

Selv har Mathias Ross været en vigtig brik i den udvikling. Måske derfor var der også bud efter U21-landsholdsspilleren mod slutningen af det netop lukkede transfervindue. Hollandske Vitesse blev meldt meget interesseret i Mathias Ross.

Det skifte faldt sammen, og dermed er Ross fortsat AaB-spiller. I den situation kunne man sagtens tro, at det ville tage et par dage eller mere at komme sig over et forlist udlandsskifte, men det er ikke tilfældet her.

- Det er altid hektisk mod slutningen af et transfervindue, og denne gang sad jeg i en venteposition, men nu er vinduet lukket, og så kan vi sætte fuld fokus på kampen mod FC Midtjylland. Det er rart, at det eneste jeg skal fokusere på nu, er at vi skal spille en vigtig kamp mod Midtjylland. Nu er det helt afgjort og afklaret, at det kun er den næste kamp, der skal være fokus på for mit vedkommende, siger Mathias Ross.

Han er en del af en AaB-trup, der må undvære Daniel Granli og Kasper Høgh. Til gengæld kan der blive tale om AaB-debut til Younes Bakiz, der er med i en kamptrup for første gang siden sit skifte fra Viborg.