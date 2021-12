Her er status for de nordjyske håndboldkampe - Denne kamp gennemføres

HÅNDBOLD:Grundet en enorm corona-smitte i hele landet har stort set alle HTH-ligaens kampe været udsat i de seneste par uger. Det har også været tilfældet i det nordjyske, hvor både Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold har måtte se flere af sine kampe blive udsat.

For Aalborg Håndbolds vedkommende har klubben måttet aflyse to kampe mod henholdsvis Ribe-Esbjerg og TTH Holstebro. Men nu begynder det dog at lysne sig for aalborgenserne, der med stor sandsynlighed kan gennemføre sin kamp torsdag ude mod GOG.

- Vi kan spille i morgen (torsdag, red.), og det gør vi også, medmindre der sker et eller andet meget dramatisk inden da, forsikrer Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Modsat har Mors-Thy ligeledes måttet aflyse to af sine kampe mod henholdsvis KIF Kolding og Skanderborg-Aarhus, og nu er nordvestjydernes sidste kamp i år også kommet med på listen over udsatte opgør.

Kampen mod Lemvig-Thyborøn Håndbold er nemlig også blevet aflyst, og derfor kommer Mors-Thy Håndbold ikke i aktion mere i 2021.