Her er status for skadet Aalborg Håndbold-stjerne

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har måttet klare sig uden Aron Pálmarsson i årets to første kampe, hvor TTH Holstebro og Mors-Thy er blevet besejret.

Den islandske profil bliver holdt ude af en skade, som han pådrog sig under EM-slutrunden i januar, så han er ikke vendt hjem til Aalborg endnu.

- Han fik en forstrækning eller fibersprængning under EM, så han bliver behandlet i Island i øjeblikket, hvor han er i gode hænder.

- Det er svært at sige, hvornår han er tilbage, men vi håber, at han kan blive klar i løbet af de næste 14 dage, så de næste kampe bliver desværre også uden ham, men det må tage den tid, det tager, siger direktør Jan Larsen.

Kampene fredag og søndag var også uden svenske Felix Claar, men han kan formentlig være med allerede onsdag mod Fredericia.

- Han har været syg, men vi håber, at han er ved at være kommet sig over det. Heldigvis har de tilbageværende spillere jo vist, at vi har en meget stærk trup, siger Jan Larsen.