Her er status: Lucas Andersen nærmer sig et comeback for AaB

FODBOLD:Lucas Andersen har trænet med resten af AaB-holdet i et stykke tid, og det er også blevet til flere fulde træninger for profilen, der ikke har spillet siden 24. maj 2021 for AaB i en kamp mod SønderjyskE, hvor han fik en korsbåndsskade - nu lysner muligheden for et comeback til anføreren.

- Jeg synes, at jeg er tæt på 100 procent, vi er i hvert fald på vej derop. Det er altid med at føle efter og justere efter den load og de træningsøvelser, der er.

- Om der går en eller to uger handler også om, hvilken følelse, jeg har omkring det. Jeg går i hvert fald efter at være med i mesterskabsspillet, lyder det med optimisme fra Lucas Andersen, da snakken falder på, hvornår han tror, at comebacket kan komme.

Det har naturligvis været en lang og hård kamp for profilen for at være, hvor han er nu. Der har været meget fysisk træning alene, og det mentale har samtidig spillet ind i perioden, men han føler sig overbevist om, at han kommer tilbage bedre end før.

- Der er mange aspekter i en langtidsskade, både det mentale og fysiske, men også det med at få frataget noget, jeg har dyrket, siden jeg var tre-fire år gammel. Man finder fodboldglæden, og for mig er alle øvelser fede at være med i, og det er en genopfriskning på, hvorfor jeg begyndte at spille.

- Jeg tror 100 procent på, at jeg kommer bedre tilbage - det er dét, jeg går efter. Jeg har de samme ambitioner og drømme, jeg har haft tidligere, og jeg ser det mere som, at tingene er blevet udskudt på grund af knæskaden, siger Lucas Andersen.

Det var tidligere et håb for Lucas Andersen, at han kunne komme tilbage på banen til den første kamp i mesterskabsspillet. Den er mod FC København søndag, men det bliver det ikke til, og det ærgrer ham.

- Det bliver ikke til et comeback mod FCK, men det er klart, at man sætter et mål, og så går man efter det. Jeg vil gerne være 100 procent, når jeg kommer tilbage, og det er mere et spørgsmål om, hvordan jeg kommer tilbage, end hvornår jeg kommer tilbage.

- Det fede ved fodbold er fyldte stadioner og god underholdning. Det at komme på et fyldt stadion til en kamp mod FCK, der siger det sig selv, at jeg meget hellere vil være inde på grønsværen end at sidde på tribunen, men det er fedt, at gutterne leverer et fantastisk stykke arbejde, så jeg kan træde ind på et tophold, når jeg kommer tilbage, siger Lucas Andersen.