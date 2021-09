Her er status på Makaric, Magnus og Prip

FODBOLD:Skades-relaterede spørgsmålstegn er der mange af for AaB i disse uger. Rufo er på vej tilbage fra den knæskade, han pådrog sig i anden runde mod FC Midtjylland, men AaB har i de seneste dage samlet en del skavanker op.

Både Louka Prip og Milan Makaric kom til skade i søndagens kamp mod Brøndby, og tirsdag kom Magnus Christensen også galt afsted i reserveholdskampen mod Hobro.

Onsdag formiddag var AaB-spillerne på banen til den daglige træning, der denne gang bestod af en del taktisk relaterede spil, der vanen tro involverede et konkurrence-element.

Milan Makaric var med igen, men det var kun for en kort bemærkning.

- Milan har fået et bone bruise i den ene side, og så er der også et spørgsmål i forhold til en øm muskel. Det var meget smertefuldt for ham efter kampen. Han måtte bruge nogle timer på hospitalet. Nu får han noget smertestillende, og i dag var han så en tur på træningsbanen, siger Martí Cifuentes, der ikke tør spå om Makarics deltagelse i søndagens kamp mod SønderjyskE.

- Sundhedsstaben er ret positiv omkring situationen, og dem har jeg stor tiltro til, så vi håber, at han snart er tilbage i fulde omdrejninger. Vi må se, hvordan han kommer sig, siger Martí Cifuentes.

Magnus Christensen trænede også godt med. Det samme gjorde Louka Prip. Så de to ligner spillere, der er klar til søndagens hjemmekamp.

- Vi savner da vores skadede offensive spillere. Jo flere spillere vi har til rådighed, jo flere forskellige kompetencer kan vi sætte i spil. Da Rufo var skadesfri i sidste sæson, viste han, at han kan score mål, være afgørende og i det hele taget hjælpe holdet. Det er en skam, at vi har flere offensive spillere, der lige nu har skavanker eller skader, men heldigvis har vi fået Aleksandar Trajkovski ind, siger Martí CIfuentes.

Netop en spiller som Rufo kunne have været brugbar i en kamp, som den seneste mod Brøndby, da AaB havde tydelige problemer med at skabe oplagte scoringsmuligheder.

AaB-træneren kan se tilbage på en kamp mod Brøndby, hvor AaB skabte chancer til 0,56 expected goals. Louka Prips mål kastede 0,12 af sig på den skala, mens Rasmus Thelanders hovedstød efter et indkast gav 0,25. Alt i alt en ret chancefattig indsats af nordjyderne.

- Det er klart, at når vi kigger på kampen mod Brøndby, så kan vi ikke være tilfredse med vores chanceproduktion. Når vi analyserer på kampen, er det tydeligt, at vi i flere situationer lige mangler det sidste i forhold til en berøring eller en aflevering. Det korte af det lange er, at det ikke er godt nok, og det er mit ansvar, at vi forbedrer det, siger Cifuentes.

Den spanske træner er dog ikke bekymret over det vedblivende tema.

- Jeg er ikke bekymret, for det er en fase af spillet, som vi skal være i stand til at forbedre. Jeg er sikker på, at vi nok skal forbedre os, og i den givne kamp mod Brøndby havde vi også nogle udfordringer, som vi ikke selv kan påvirke, hvilket blandt andet gjorde det svært for os at aktivere vores offensive spillere, siger Martí Cifuentes, der uden at nævne dommer Sandi Putros får adresseret en kritik af den ofte omdiskuterede dommer.

Særligt Tim Prica og Iver Fossum havde et par situationer, hvor de savnede en kendelse fra dommeren.

