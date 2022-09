Her er Vendsyssel-træners største frygt

HJØRRING:Det er to af bejlerne til en plads i toppen af 1. division, som tørner sammen søndag eftermiddag i Næstved. Vendsyssel FF kommer til Sydsjælland med en ambition om for alvor at hægte sig på i topstriden, hvilket vil blive tilfældet, hvis man formår at besejre Peter Bondes himmelstormere.

Den tidligere assistenttræner for det danske landshold har fået sat skik på elevatorholdet, der efter nogle omtumlede år under udenlandsk ejerskab har fået styr på spillet og forretningen igen.

- Vi ved, at hvis vi skal med i toppen af rækken, så skal vi vinde kampene mod de andre subtop-hold. Det er netop sådan en kamp, som den der venter os i Næstved, siger Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

Inden opgøret har Vendsyssel 13 point, mens Næstved har 12.

Som altid har Henrik Pedersen og det øvrige trænerteam gjort hjemmearbejdet godt. Derfor har han også en god ide om, hvad Vendsyssel FF skal gøre for at tage tre point med hjem over Storebæltsbroen.

- Jeg er imponeret over Næstveds spil med bolden. Det skal vi have styr på, og hvis vi får det, så kan vi også ramme dem defensivt. Det er jeg overbevist om. Vi skal fortsætte nogle af de offensive takter, som vi viste mod Hvidovre, for det var en meget fin præstation, som vi fik sat sammen. Man kan faktisk godt se lighedspunkter mellem netop Næstved og Hvidovres spil på flere punkter. Med den seneste kamp i baghovedet, vil jeg mene, at vi har gode muligheder for at gøre ondt på Næstved, siger Henrik Pedersen.

Noget der til gengæld kan komme til at gøre ondt på Vendsyssel FF er slutningen på transfervinduet. Her formåede Vendsyssel ikke at hente de defensive supplementer, som truppen ellers i udtalt grad trænger til. Man har blot en enkelt venstreback, og unge Mattias Jakobsen virker til at have et stykke vej, før han er klar til at spille midtstopper i 1. division - bedømt ud fra et par pokalkampe.

- Vi havde håbet på at lande noget mere. Det er vist ingen hemmelighed, men vi må bare lære af det her forløb til næste gang. Vi har trods alt vidst nogenlunde, hvilke spillere vi ville have siden en gang i maj, så måske skal vi bestræbe os på at være ude lidt tidligere næste gang, siger Henrik Pedersen.

Med den smalle besætning i defensiven er der ingen tvivl om, hvad der kommer til at indgå i Henrik Pedersens aftenbøn i resten af efteråret.

- Vi er godt besat på de offensive positioner, men vi er sårbare på de defensive pladser, hvor vi ikke har ligeså mange alternativer, hvis vi bliver ramt af skader, karantæner eller formdyk, siger Henrik Pedersen.