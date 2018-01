Her er Wozniackis modstander i finalen

TENNIS: Caroline Wozniacki skal i finalen af grand slam-turneringen Australian Open møde den rumænske verdensetter, Simona Halep.

Halep slog Angelique Kerber med 6-3, 4-6, 9-7 i en underholdende og yderst dramatisk semifinale.

Tidligere torsdag havde Wozniacki, der er nummer to i verden, vundet over belgieren Elise Mertens i to sæt.

I torsdagens sene semifinale blev publikum forkælet med masser af god tennis, hvor der blev reddet flere matchbolde af begge spillere, inden Halep vandt tennisgyseren.

Halep vandt første sæt 6-3 på 25 minutter, og det kunne endda have gået endnu hurtigere, hvis ikke Kerber havde svaret igen bagud 0-5.

Tyskeren vandt kun sølle fem point i de første fem partier, og hun blev brudt tre gange af Halep, der kom blæsende fra start.

Verdensetteren dikterede spillet fra baglinjen og tvang Kerber fra side til side i et vellykket forsøg på at stresse sin modstander.

Kerber fik ikke tid eller ro til at styre spillet på noget tidspunkt, men omvendt gav hun heller aldrig op og knyttede næven, når hun vandt et parti eller vigtigt point.

Kerber brød tilbage to gange og vandt tre partier i træk og skabte pludselig lidt spænding i slutningen af første sæt. Men Halep fik lukket sættet med endnu et servegennembrud.

I begyndelsen af andet sæt kom Halep igen flyvende fra start og foran med 3-1.

FAKTA Blå Bog: Simona Halep Navn: Simona Halep.

Født: 27. september 1991 (26 år).

Fødested: Constanta, Rumænien.

Højde: 168 centimeter.

Professionel siden: 2006

Placering på verdensranglisten: 1

WTA-titler: 16

Grand slam-titler: 0

Statistik mod Caroline Wozniacki: To sejre og fire nederlag.

Seneste kamp mod Caroline Wozniacki: 0-6, 2-6-nederlag i oktober 2017.

Vej til Australian Open-finalen: Sejre over Destanee Aiava, Eugenie Bouchard, Lauren Davis, Naomi Osaka, Karolína Plísková (seedet som nummer seks) og Angelique Kerber (seedet som nummer 21).

Kilder: WTA

I flere dueller hamrede Halep bolden ned i samme side, og Kerber mindede om en groggy bokser, der langsomt blev talt ud i duellerne.

Men kampen fik endnu et af mange udsving, da Kerber svarede igen med flere flotte slag, der fandt linjerne.

Det var pludselig Halep, der famlede efter spillet og især havde problemer med Kerbers stærke forhånd.

Kerber brød tilbage to gange og kom foran 5-4. Efterfølgende servede hun andet sæt hjem.

Halep virkede frustreret og spejdede med flakkende øjne efter sin træner i boksen på Rod Laver Arena. Rumæneren havde mistet momentum og blev brudt med det samme i tredje sæt.

Kerber brød dog straks tilbage og udlignede til 1-1. Begge spillere var nervøse og begyndte at vise træthedstegn.

Duellanterne fulgtes ad til 3-3, men derfra trak Halep fra med to meget stabile partier og kom foran 5-3.

Kerber brød dog tilbage og var nede i knæ med hovedet helt nede i hardcourt-underlaget, inden hun som vanligt knyttede næven.

Kerber reddede to matchbolde i egen serv og fik efterfølgende udlignet til 5-5.

Kort efter var det Haleps tur til at redde to matchbolde, og kampen kunne tippe til begge sider i den fase. Halep fik udlignet til 6-6.

Halep kom foran 8-7 og virkede mentalt ovenpå, mens Kerber var helt udkørt efter nogle lange dueller. Halep brændte endnu en matchbold, inden hun udnyttede sin fjerde af slagsen.

/ritzau/