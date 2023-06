GOG snød Aalborg Håndbold til slut: Sådan forløb den første DM-finale

AALBORG:GOG er kun én sejr fra at genvinde DM-guldet på bekostning af Aalborg Håndbold. Onsdag aften vandt de nemlig det første finaleslag i Aalborg med 31-30 - efter en højdramatisk slutfase.

Dermed er Stefan Madsens mandskab på søndag tvunget til at vinde i Odense for at fremtvinge en tredje finale og forhindre fynsk guld.

Aalborg Håndbold - GOG 30-31 Håndbold, 1. DM-finale, mænd

Stillinger undervejs: 4-4, 8-4, 11-7, 13-8, (16-11), 18-17, 23-20, 26-26, 29-30

Mål, Aalborg: Henrik Møllgaard 6, Felix Claar 5, Lukas Sandell 5, Kristian Bjørnsen 5, Buster Juul 4(4), Sebastian Barthold 2, René Antonsen 2, Marinus Munk 1

Topscorere, GOG: Simon Pytlick 8, Jerry Tollbring 6

Udvisninger: Aalborg 4, GOG 3

Dommere: Mads Hansen og Jesper Madsen

Tilskuere: 5020 i Sparekassen Danmark Arena

GOG fører finaleserien 1-0

2. finale spilles på søndag i Odense

Onsdagens kamp foran 5000 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena startede målrigt, og før man havde set sig om, stod der 4-4. Den effektivitet kunne holdene dog ikke matche, og det var hjemmeholdet, der først fik sat en prop i.

Simon Gade stod derfra en fremragende første halvleg med en redningsprocent på 45 - med god hjælp fra sit forsvar, der i den grad frustrerede de fynske skytter. Felix Claar og Kristian Bjørnen var samtidig i hopla i Aalborg Håndbolds angrebsspil, og allerede efter 12 minutter var der skabt en hul på måltavlen ved 8-4.

Henrik Møllgaard udbyggede føringen til 13-8 frem mod pausen, og aalborgenserne holdt fast og kunne gå i omklædningsrummet foran 16-11.

Henrik Møllgaard blev Aalborgs topscorer i den første DM-finale. Seks gange nettede veteranen. Foto: Lars Pauli

Lukas Sandell indledte anden halvleg med at øge til 17-11 for Aalborg, men siden gik der alvorligt grus i angrebsspillet, og syv mod seks-spillet gav bagslag, så GOG kunne lave en stribe lette kontramål. Pludselig var føringen skrumpet til 18-17.

En timeout fra cheftræner Stefan Madsen stoppede blødningen, og Henrik Møllgaard kunne hamre lidt afstand på tavlen igen til 23-20.

Siden forsvandt GOG-profilen Simon Pytlick pludselig fra banen og løb direkte i omklædningsrummet, men han var dog hurtigt tilbage. Derfra kom GOG væsentligt lettere til deres scoringer og med otte minutter tilbage var det hele lige: 28-28.

Henrik Møllgaard fik prikket Aalborg tilbage i front med 29-28 med fem minutter tilbage, men to scoringer fra GOG's Morten Olsen bragte for første gang i kampen fynboerne foran. 29-30 stod der på måltavlen med godt tre minutter tilbage.

Buster Juul (th.) scorede på fire straffekast, men brændte det femte i slutfasen. Foto: Lars Pauli

Derefter blev det fatalt, at Sebastian Barthold og Buster Juul i slutfasen brændte store tilbud. Sidstnævnte et straffekast - efter at han ellers havde scoret på sine første fire forsøg i den disciplin.

Henrik Møllgaard fik godt nok udlignet til 30-30, men siden scorede Jerry Tollbring til 31-30 for GOG på et omdiskuteret straffe, hvorefter Aalborg Håndbold i slutfasen følte sig snydt for et straffekast. I stedet løb tiden ud.

