Her kan du se Aalborg Håndbolds tre testkampe i Norge

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er i fuld gang med forberedelserne frem til den nye sæson, hvor holdet igen jagter succes i Champions League og samtidig skal forsøge at generobre den danske trone fra GOG.

Fredag, lørdag og søndag er aalborgenserne på besøg i Norge for at spille en træningsturnering mod tre topmandskaber. Vi livestreamer alle kampene til vores abonnenter.

Aalborg Håndbold indleder turneringen fredag 12. august klokken 18.45 som favoritter mod norske ØIF Arendal, der i sidste sæson blev nummer seks i den norske Eliteserie.

Lørdag klokken 15.00 gælder det Bjerringbro-Silkeborg, som Aalborg Håndbold i sidste sæson besejrede i DM-semifinalerne.

Søndag formiddag 14. august venter den sidste og på papiret sværeste opgave for aalborgenserne, når de klokken 11 står overfor det tyske mesterhold fra SC Magdeburg, der har to af klubbens tidligere profiler i skikkelse af Magnus Saugstrup og Ómar Ingi Magnússon på holdkortet.

