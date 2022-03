Her kommer ny White Hawks-træner til at lægge sit fokus i slutspillet

ISHOCKEY:Da han selv var aktiv, var Kasper Degn kendt som en både målfarlig og elegant forward. Det blev til mange landskampe, et par DM-titler og et udlandsophold for Kasper Degn, inden han i 2016 sluttede karrieren hjemme i Herning.

Nu skal han sammen med Henrik Christiansen stå i spidsen for Frederikshavn White Hawks i det slutspil, der indledes fredag aften. For White Hawks' vedkommende med en hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det bliver den kun anden kamp i spidsen for White Hawks for den tidligere landsholdsspiller og ligaprofil.

Ved torsdagens træning i Nordjyske Bank Arena skøjtede Kasper Degn rundt og brugte en hver lejlighed til at tale lidt med de forskellige spillere. Han er stadig så ny i cheftrænerjobbet, at han næppe har været forbi materialemanden for at få slebet sine skøjteklinger.

- Det var i 11. time, at jeg kom ind, men det gør bare udfordringen sjovere. Det var en stor udfordring og mulighed, der kom ind fra siden. Det var noget, jeg havde gået og forberedt mig lidt på, at jeg forhåbentlig kunne komme tilbage i en af klubberne, siger Kasper Degn.

Han kommer ikke med den store trænererfaring, men til gengæld er ingen i hockey-Damark i tvivl om, at Kasper Degns unikke forståelse og blik for spillet som aktiv spiller er en klar fordel.

- Selvfølgelig er det nu fra en anden vinkel, men jeg kommer til at trække på min erfaring som spiller, hvor jeg har stået i de her slutspils-situationer mange gange før, siger Kasper Degn, der har beskæftiget sig med ishockey også siden skøjterne blev stillet i skabet.

- Jeg har været ansat i et agentfirma, men det havde jeg droslet ned, fordi jeg netop kiggede mod et muligt trænerjob, så da den her mulighed opstod, var det ikke svært at sige stop i forhold til agent-delen, siger Kasper Degn, der får god hjælp af White Hawks' assisterende træner Henrik Christiansen.

- Det er klart, at Henrik har en enorm erfaring i forhold til det der er sket her i hverdagen, så det er klart, at det er vigtigt, og så kommer jeg med friske øjne og skal forsøge at trykke lidt på spillertruppen. Det tror jeg, er en god kombination, siger Kasper Degn.

Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks har hentet Kasper Degn ind som afløser for cheftræner Jari Pasanen. Indtil videre for resten af sæsonen 2021/2022Frederikshavn 10. marts 2022

Man skal ikke forvente, at det bliver et helt forvandlet Frederikshavn-hold, der præsenterer sig i slutspillet. Tiden og timingen er ikke til en større spillemæssig revolution.

- Mest af alt er der fokus på, at gruppen skal samle sig, så vi er klar til det, der skal ske med den rette indstilling. Vi skal være klar til at gå ind i kampene med 100 procent. Selvfølgelig er der også nogle småjusteringer, som jeg har snakket med Henrik og truppen om, men det er primært hele tilstanden i hele gruppen, som jeg har haft fokus på, siger Kasper Degn.

Han understreger, at det kommende slutspil kommer til at handle om at vinde, og så er alt andet sekundært.

- Jeg har masser af nye ideer, men nu er vi bare et sted i sæsonen, hvor det ikke handler om at underholde. Det handler ikke om at vinde 6-5. Nu handler det mere om at vinde via en gang balanceret omgang ishockey. Jeg kan godt li' offensiv hockey, men jeg kan endnu bedre li' at vinde, forklarer Kasper Degn.

Siden den 40-årige White Hawks-træner indstillede den aktive karriere i 2016, har han ikke været involveret i et slutspil, så det bliver på flere måder en særlig aften for Kasper Degn, når høgene løber på isen mod Esbjerg Energy.

- Det bliver fedt. Det er måske det, man har elsket allermest. At være med under et slutspil, og nu får jeg mulighed for det igen. Det bliver en stor udfordring, som jeg ser meget frem til, siger Kasper Degn.

Han er ret klar i mælet, når det gælder det krav, der bliver stillet til White Hawks-spillerne. Der er nemlig ikke plads til udfald i den meget imødesete og åbne kvartfinaleserie mod Esbjerg Energy.

- Det handler om at ville det. Det handler om at være klar til at konkurrere, hver gang du kører ind på isen. Der er ikke råd til at tage en aften eller et skifte fri. Det her er slutspil, og det her er to dygtige hold. Det er afgørende, at vi møder op hver eneste gang, og så må vi ellers have fokus på det, som vi selv kan påvirke, siger Kasper Degn.

Der er kampstart klokken 20.30 fredag aften i Nordjyske Bank Arena.