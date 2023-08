Her skal Aalborg Håndbold vise fremgang mod tyskere

FJERRITSLEV:Aalborg Håndbold skal stå tidligt op, hvis de skal matche den modstand, de tidligt lørdag eftermiddag stilles overfor i Fjerritslev, hvor de i øjeblikket er på en træningslejr.

Her venter det tyske bundesligamandskab fra Leipzig i et opgør, der bliver livestreamet direkte på nordjyske.dk fra klokken 12.55. Det koster fra 49 kroner at oprette et abonnement til formålet, og så har man også adgang til at se testkampen på tirsdag 8. august mod Skjern i Arena Nord.

Tyskerne, der har den tidligere Aalborg-keeper Kristian Sæverås på holdet, har tidligere på ugen sat både Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro eftertrykkeligt på plads i testkampe. Fredag aften blev det også til en 23-22-sejr over Fredericia HK.

- Vi kommer til at møde et fysisk stærkt mandskab, der allerede er nået langt i deres sæsonforberedelser. Det skal nok blive en mundfuld for os, og det glæder vi os til, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Hvis man kigger på de to mandskabers holdkort, er der dog ingen tvivl om, at aalborgensere er favoritter, når de spiller den anden testkamp frem mod den nye sæson. I tirsdags slog de som bekendt TTH Holstebro 31-26.

Aleks Vlah er ny på playmakerposten hos Aalborg Håndbold, hvor stortalentet Thomas Arnoldsen også byder sig til. Foto: Martin Damgård

Det bliver de samme spillere, der lørdag skal i aktion i Jammerbugt Idrætscenter, da trioen Jesper Nielsen, Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold fortsat er ukampdygtige.

- Jeg ser gerne, at vi er skarpere i vores afslutningsspil, for vi brændte for meget i vores kamp forleden. Samtidig har vi haft fokus på timingen og positioneringen i vores angrebsspil, hvor jeg håber, man vil kunne se fremgang, forklarer cheftræner Stefan Madsen, der forleden gav uofficiel debut til samtlige otte nye spillere, der denne sommer er landet i Aalborg.

Forsvarsmæssigt var der især i første halvleg gode takter mod Holstebro, og det er også et punkt, hvor Aalborg Håndbold ser styrket ud med ankomsten af adskillige dygtige tovejsspillere.

- Defensiven skulle gerne blive en god og tryg base for os i den kommende sæson, lyder forventningen fra Aalborg Håndbolds cheftræner.