Her vil Hiljemark se forbedringer i AaB-spillet

AALBORG:AaB-træner Oscar Hiljemark var som altid meget nøgtern i sin analyse af det, han netop havde været vidne til i AaB's 0-2-nederlag mod FC Midtjylland.

- Præstationen, synes jeg, er ganske god. Frem til banens sidste tredjedel får vi det udtryk, vi ønsker. Bortset fra de fire første minutter, så sidder vi på kampen, som vi ønsker. Vi går i genpres, og vi er der i vores rest-forsvar. Vi kommer til et par halve chancer, men vi skaber ikke noget, der er ekstremt farligt. Det er der, vi må kigge indad, siger Hiljemark.

Netop AaB's spil omkring modstanderfeltet er et særskilt element, som den svenske AaB-træner meget vel kan begynde at kigge nærmere på. Spillet mellem felterne er nemlig blevet forbedret markant, siden Hiljemark tog over, men der mangler fortsat noget i AaB's gennembrudsspil.

- Hvis vi vil spille på den her måde med et positivt udtryk, så spiller vi, som vi gerne vil frem til den sidste tredjedel, men det er også her, at fodboldkampe afgøres. Der skal vi bare blive bedre. Fodbold handler om at score mål. Midtjylland laver to. Vi laver nul. Så vi skal blive bedre, siger Oscar Hiljemark.

Udfordringen er tydelig for AaB, der nu mod både FC København og senest FC Midtjylland har haft svært ved at finde nøglen til at skabe de helt åbne chancer. Med undtagelse af nogle kampe under Lars Friis har det været en gennemgående udfordring for AaB i de seneste sæsoner.

- Vi møder Midtjylland, som står i en lav blok i størstedelen af kampen. Det må vi tage med, at vi skal blive bedre og udvikle os. Vi må bare kigge indad. Hvis vi var skarpere på den sidste tredjedel af banen, så ville vi også skabe flere chancer, end vi gjorde i dag.

Et andet punkt, som AaB med fordel kan forbedre sig på, er de offensive standardsituationer. Her har det haltet over længere tid for nordjyderne, der trods en god portion dødbolde ikke har fået meget ud af de muligheder.

- Vi får ikke nok ud af vores dødbolde. Vi skal også få mere ud af dem. Vi skal have mere ud af de offensive dødbold, og så må vi også sørge for, at vi ikke giver modstanderen omstillingschancer. På de defensive dødbolde, synes jeg, det er meget stabilt, siger Oscar Hiljemark.

Det mest positive for AaB er, at man har sin superligaskæbne i egne hænder. På nuværende tidspunkt kan man selv afgøre tingene, hvilket må være bedre end at skulle komme fra baghjul og håbe på andres hjælp. Det er dog ikke noget, som Oscar Hiljemark har tænkt nærmere over.

- Det er ikke noget, jeg har skænket en tanke, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi har spillet kamp i dag, og nu har vi fuld fokus på næste kamp, siger Oscar Hiljemark.