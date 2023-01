Her vil Vendsyssel-træner se forbedringer

VRÅ:Frem til Vendsyssel FF-truppen rejser til Tyrkiet på træningslejr den 24. januar, er det et tætpakket program, der venter spillerne. Cheftræner Henrik Pedersen har indlagt træningskampe mod Viborg og Silkeborg inden afrejsen, og i Tyrkiet venter to kampe mod hold fra den bedste bulgarske række.

Den første lille uges tid er blevet brugt på de obligatoriske fysiske tests, og her er det en tilfreds træner, der gør status.

- Vi har blandt andet haft en 1000-meter test, hvor vi kan se, at spillerne har rykket sig. Det, der var vores middeltid i efteråret, er nu vores dårligste tid. Vi har lave en række tests, og de indikerer alle, at spillerne har holdt formen godt ved lige her i pausen, siger Henrik Pedersen.

Det er også en god ide med tanke på det ret intensive træningsprogram, der venter VFF-spillerne i de kommende uger. Der er i vanlig Henrik Pedersen-stil meget at arbejde med.

- Vi skal fortsat blive dygtigere i vores presspil. Vi skal bliv bedre til at bryde flere bolde og spille hurtigt fremad i den fase. Det skal vi kunne gøre i højere fart. Vi skal også blive mere dynamiske i vores bagkæde, hvor der er flere ting. Blandt andet en mod en-spillet og vores positionering, så vi er i stand til at forsvare fremad, siger Henrik Pedersen.

- Der er også et arbejde med at blive bedre til at forsvare med høj bagkæde, når vi misser vores første pres. Det er et punkt, vi skal blive bedre til, for det er noget, som modstanderne har ramt os lidt for meget på i efteråret, siger Henrik Pedersen.

Rent offensivt er der også lagt en slagplan for, hvad der skal arbejdes med i det efterhånden ret tydelige spilkoncept.

- Det overordnede tema med bolden er stadig vores evne til at spille chancerne større. Vi vil gerne have lidt flere dybe løb, og så skal vi blive bedre i vores indlægsspil til at slå indlæggene fra de rigtige positioner. Lige nu slår vi dem for langt væk fra målet, siger Henrik Pedersen.

I jagten på at tage Vendsyssel FF til et nyt niveau har Pedersen aftalt træningskampe mod hold fra Superligaen. Det er nærmest den modsatte strategi som AaB for eksempel har lavet med flere kampe mod 1. divisionshold.

- Det er intensiteten, som vi er på jagt efter. Vi skal udelukkende møde gode hold i de resterende fem kampe i 1. division, så vi skal være klar til at kunne matche og overmatche de her modstandere på intensitet. Derfor skal vi bruge de her træningskampe til virkelig at blive presset på intensitet og tempo. Viborg, Silkeborg og AaB vil helt sikkert også kunne afsløre, hvor vi mangler noget, siger Henrik Pedersen.

Det er lige på og hårdt for Vendsyssel-spillerne, der fra første træningsdag får instrukser fra Henrik Pedersen. Her er det presspillet, der trænes ihærdigt. Foto: Claus Søndberg

Han kan se frem til en forårspremiere mod Hobro i midten af februar, men derudover har man fire kampe tilbage mod Næstved, Vejle, Sønderjyske og Hvidovre. Fire hold der alle forventes at være med i oprykningsspillet, når 1. division splittes op. Nogenlunde samme ambition har man i Vendsyssel, hvor man gerne vil sikre pladsen i det gode selskab i en fart. Lige nu har man ni point ned til HB Køge på syvendepladsen, og med fem kampe tilbage skal alt nærmest gå galt for VFF, hvis ikke man slutter i top seks efter de 22 grundspilskampe.

- Vi har det helt overordnede mål, at vi i første omgang skal med i top seks, og når eller hvis vi klarer den opgave, så må vi se, hvad det så kan blive til. Men det er det kedelige svar, at vi først skal have styr på den del, siger Henrik Pedersen.