Her vil White Hawks-profil se forbedringer

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har noget at revanchere, når der onsdag aften spilles tredje kamp i kvartfinaleserien mellem White Hawks og Esbjerg Energy på nordjysk is. Efter to kampe er stillingen 1-1, og det er en helt åben serie.

Kravet til White Hawks vil altid være en sejr på hjemmebane i en slutspilskamp, og Mads Larsen og høgene er klar over, at man har lidt at forbedre i forhold til søndagens 0-3-nederlag i Esjerg.

- Vi skal ud og gøre det bedre, end vi gjorde i Esbjerg. Vi sad med fornemmelsen af, at det ikke var godt nok. Der er mange ting, vi skal være skarpere på i onsdagens kamp. Vi kan starte med at udnytte vores powerplay bedre, end vi gjorde i Esbjerg. Her fik vi ellers chancerne, men vi tog bare ikke vare på dem, siger Mads Larsen.

White Hawks-profilen er sikker på, at det ville have givet en markant anderledes oplevelse for høgene, hvis man i kampens indledning havde straffet et næsten overtændt Esbjerg-holds mange udvisninger.

- Der var muligheder i den kamp for os, men vi fik ikke grebet dem. Vi skal være skarpe i de her kampe, for vi kan bare se, at det bliver marginaler, der bliver udslagsgivende. Hvis vi havde været skarpe og scoret i vores powerplay i Esbjerg, så var det blevet en kamp langt mere på vores præmisser, siger Mads Larsen.

Lige op til slutspillet skiftede Frederikshavn White Hawks ud på trænerposten, da Kasper Degn afløste Jari Pasanen. Degn har selv lagt stor vægt på at skabe en stærk samhørighed mellem alle på og omkring holdet. Den mission er indtil videre gået godt.

- Det vil naturligvis aldrig være optimalt, når man skifter træner på det tidspunkt, vi gjorde lige før et slutspil. Når det er sagt, så er slutspillet ligesom en ny start for alle. Tavlen bliver vasket ren, og det er et nyt game. I forhold til Kaspers måde at gribe tingene an på kan jeg kun rose ham og resten af trænerteamet. Kasper har gjort det mega godt, fastslår Mads Larsen.

Han nævner i samme åndedrag, at det også er op til spillertruppen at tage vare på det potentiale, der helt åbenlyst ligger i truppen.

- Vi skal også selv tage os sammen i spillertruppen. Jeg fornemmer dog en større samhørighed og et stærkt fællesskab, og der er ingen tvivl om, at vi alle ønsker det samme, siger Mads Larsen, der håber på stor opbakning fra de lokale fans, som også var kørt talstærkt til Esbjerg for at støtte. Lige lidt hjalp det dog.

Esbjerg Energy kom ud med virkelig høj intensitet og stor kampgejst i søndagens kamp. Der blev gået efter Emeli Räsänen, som Esbjerg-spillere og fans havde set sig sure på efter en hård tackling på Esbjergs Valdemar Ahlberg i kamp et i Frederikshavn. Skulle det gentage sig, vil White Hawks være klar til at sætte hårdt mod hårdt.

- Det var der ikke noget overraskende i. Jeg kan sådan set godt forstå Esbjerg. Vi havde nok gjort det samme. De kom ud med den intensitet, der skal til i et slutspil, og det skal vi bare kunne matche, så har vi gode chancer for at vinde serien, siger den dygtige White Hawks-back.

De første to kampe i kvartfinaleserien mellem Frederikshavn og Esbjerg har haft ét ret dominerende hold i hver kamp. Det er dog ikke helt det kampbillede, som Mads Larsen forventer onsdag aften i Nordjyske Bank Arena.

- Jeg forventer, at det bliver en meget tæt kamp. Jeg forventer sådan set, at de resterende kampe alle bliver tætte, og det bliver de små marginaler, der bliver afgørende. Derfor skal vi også være klar til, at det bliver en meget fysisk omgang. Vi er klar til at køre på, for det er jo slutspil, og her er der jo plads til at gøre lidt mere, og sådan skal det også være, siger Mads Larsen.

Pucken droppes første gang klokken 19 i Frederikshavn. På samme klokkeslæt er der også faceoff i Aalborg, hvor Aalborg Pirates skal forsøge at bringe sig foran 3-0 i kampe mod Herlev.