Herning slår mestrene i topduel på isen

Herning Blue Fox slog søndag et lille hul i toppen af landets bedste ishockeyliga.

På hjemmebane vandt førerholdet fra Herning med 2-0 over Aalborg Pirates i en direkte duel mellem rækkens nummer et og to.

Mathias From gav værterne en drømmestart, da han efter blot et minut og fem sekunder sendte pucken i Aalborgs mål til 1-0.

Selv om de nordjyske gæster kom til mange chancer, så fik Herning-holdet forsvaret målet godt, og i slutningen af tredje periode kunne Simon Schleicher øge til 2-0 for Herning.

Herning har nu vundet seks kampe i træk og har 32 point på førstepladsen. Aalborg, der var mødt frem til topkampen med fem sejre i streg, følger efter med 29 point.

Herningenserne har vundet det danske mesterskab 16 gange. Det skete senest i 2012.

/ritzau/