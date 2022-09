Herning udstillede en flok tandløse pirater

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' danske ishockeymestre har fået en fin sæsonstart, hvor de første fem kampe i Metal Ligaen alle kastede point af sig. Den stime stoppede dog brat tirsdag aften, da aalborgenserne på egen is tabte 1-3 til Herning Blue Fox.

Resultatet kan der ikke indvendes noget imod, for hjemmeholdet leverede i de sidste to perioder en usammenhængende og fejlfyldt omgang ishockey i Sparekassen Danmark Isarena.

Aalborg Pirates - Herning 1-3 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-1, 0-1, 0-1

Mål: 0-1 Mathias Bau (4.32), 1-1 Patrick Bjorkstrand (7.11), 1-2 Mathias Bau (27.11), 1-3 Thomas Vilstrup Andersen (43.58)

Udvisninger: Aalborg 5x2 min., Herning 4x2 min.

Tilskuere: 2382 VIS MERE

I starten af kampen lagde Aalborg Pirates ellers tryk på gæsternes mål, men det var alligevel Herning, der først kom på tavlen efter knap fem minutters spil. Nikolai Nielsen viste tøvende backspil, og landsholdsforwarden Mathias Bau straffede det prompte.

Mathias Bau (th.) jubler over en af sine to scoringer mod Aalborg Pirates tirsdag aften. Foto: Lars Pauli

Hjemmeholdet slog dog hurtigt tilbage ved formstærke Patrick Bjorkstrand. Han fik lagt pucken perfekt til rette af Kirill Kabanov, og så trak Pirates-forwarden fornemt pucken op i målhjørnet til 1-1. Siden var Aalborg Pirates bedst og kunne sagtens have ført efter 1. periode.

Aalborgenserne kom til gengæld i modvind straks fra 2. periodes start, hvor de i en periode måtte spille to mand i undertal - efter nogle noget mystiske dommerkendelser - men de klarede trods alt frisag. Efterfølgende fik de selv to gange chancen i powerplay - uden at kunne finde skarpheden.

I stedet slog Mathias Bau atter til for Herning knap midtvejs i 2. periode. Han fandt pladsen forbi Thomas Lillie fra en lidt spids vinkel, og siden havde gæsterne klart momentum og var tættere på en 3-1-føring end Pirates var på at udligne frem mod periodepausen.

Det var bare ikke Aalborg Pirates' aften, synes Ben Carroll her at konstatere. Foto: Lars Pauli

Dårligdommene forsatte i 3. periode, som dårlig var startet, før Anders Koch lavede en stor fejl, som Herning var tæt på at udnytte. Knap fire minutter inde i perioden gik den ikke længere, og Thomas Vilstrup Andersen takkede for passivt forsvarsspil ved at bringe Herning foran 3-1.

Først hen mod slutningen af kampen fik aalborgenserne lagt et tryk på Herning, men end ikke en periode med spil fem mod tre kunne de udnytte til at få bragt ny spænding ind i kampen.

Aalborg Pirates beholder trods tirsdagens nederlag andenpladsen i Metal Ligaen - seks point efter duksene fra SønderjyskE, der dog også har spillet to kampe mere.

