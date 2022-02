Hiljemark fik drømmedebut som AaB-chef: Her har han sat sit mest markante aftryk

FODBOLD:Med sine 29 år blev Oscar Hiljemark søndag den yngste cheftræner i Superligaens historie, og svenskeren kunne næppe have drømt om en bedre start i spidsen for AaB.

På MCH Arena i Herning så Oscar Hiljemark sit hold vinde en overraskende 2-0-sejr over 3F Superligaens tophold fra FC Midtjylland.

- Det var en fantastisk fin præstation. Drengene leverede en kamp, hvor de mere eller mindre i alle 90 minutter gjorde præcist, hvad vi havde talt om på forhånd. Det er ikke nemt at komme herned og skabe så tilpas mange chancer, som vi gjorde.

- Vi vidste, at også FC Midtjylland ville skabe chancer, for de er et rigtig stærkt hold, men alle gjorde det godt, og alle i både truppen og staben skal nyde den her sejr, siger Oscar Hiljemark, der dog måtte se sit hold komme under tungt pres i slutningen af første halvleg, hvor FC Midtjylland havde flere muligheder for at udligne.

- Vi havde lidt problemer i andenboldsspillet, når vi gik højt på deres målspark, men det fik vi rettet til. Vi var fine i presspillet, og især i starten af første halvleg havde vi også nogle gode angreb, hvor vi fik straffet dem med nogle af de ting, vi havde talt om, siger Oscar Hiljemark.

Det trænersæde, som Oscar Hiljemark sidder i nu, har været årsag til mange spørgsmål over vinteren. Martí Cifuentes er skiftet til Hammarby, og senest 1. august tager Viborg FF's Lars Friis over. Oscar Hiljemark kan dog ikke gøre foråret færdigt som cheftræner, idet han ikke har den nødvendige licens, men det har ikke skabt uro i AaB-lejren, slår offensivprofilen Louka Prip fast.

- Der var lidt usikkerhed lige i starten, hvor vi ikke vidste, hvad der skulle ske, men siden Oscar og Würtz (assistenttræner Rasmus Würtz, red.) har taget over, har de bare været super gode. De har været gode til at skabe ro og bygge videre på det, vi havde gang i. Vi har haft en solid defensiv, og derudover har vi haft fokus på at skabe flere chancer i åbent spil, og det gik jo rigtig godt i dag, hvor vi fuldt fortjent vandt over et top-to-hold, siger Louka Prip.

Han glæder sig over, at han som en af AaB's offensivspillere har fået mere frie tøjler.

- Oscar har sagt, at han er ligeglad med, om vi laver fejl. Han vil have, at vi skal være frie i den måde, som vi spiller på. Lidt ligesom når man spiller i skolegården, og det kan jeg rigtig godt lide. Når man får den frihed, så bliver der bare skabt nogle nye relationer. Der er frihed til at rotere, og når man har spillet sammen i et stykke tid, så flyder det bare, siger Louka Prip.

Med søndagens sejr bed AaB sig for alvor fast i toppen af 3F Superligaen. Afstanden op til FC Midtjylland blev reduceret til fire point, og med fire runder tilbage af grundspillet er der stadig syv point ned til AGF uden for slutspilspladserne.

- Det var en god start, men ikke så meget mere end det. Vi har en positiv fornemmelse og skal nyde den her sejr i dag og i morgen, men så begynder arbejdet igen. Det her var kun begyndelsen, siger Oscar Hiljemark.