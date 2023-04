Hiljemark fremhæver denne spiller efter storsejr

HORSENS:Oscar Hiljemark kunne for anden gang i sin tid som AaB-træner fejre en sejr efter at have taget over som cheftræner. Denne gang med en 4-0-sejr i Horsens i en kamp, som han i det store hele følte, at AaB havde styr på.

- Det var godt. Vi fik startet godt, men efter vores første mål tabte vi noget momentum. Horsens fik trykket os lidt, men vi justerede lidt, så vi fik skabt flere chancer. Da vi kom på 2-0, så havde vi kontrol på kampen, siger Oscar Hiljemark, der måtte se Nicklas Helenius udgå med en skade efter sin 1-0-scoring.

- Det er vigtigt, at Nicklas fik scoret. Det var fint at se, at han ikke er bange for at gå ind og ofre sig. Jeg har ikke så meget at sige til, om der var rødt kort, for jeg så ikke situationen så godt, siger Hiljemark med henvisning til den situation, hvor Matej Delac ramte Helenius i ansigtet splitsekundet efter, han havde headet bolden i mål.

Det var ikke kun Helenius, der fik ros fra sin nye træner. Det samme var tilfældet for mange af de øvrige spillere.

- Iver og Malthe gjorde det superfint, men det er alle, der skal have stor ros i dag. Du kan tage en spiller som Bakiz, der kommer tilbage fra skade og gør det godt, påpeger Hiljemark, der bruger Younes Bakiz som et godt eksempel på det, der skal være fremherskende for AaB fremtidige træningskultur.

Allan Sousa takker her de højere magter for hjælpen i forbindelse med målet til 3-0 for AaB. Foto: Torben Hansen

- Younes virker sulten. Han kommer med en fin mentalitet. Han har trænet ekstremt godt i de seneste dage, og det er vigtigt for mig at skabe en kultur, hvor du bliver belønnet, hvis du træner godt, siger Oscar Hiljemark.

På flere måder var det en opløftende AaB-præstation. Der var nemlig flere elementer, der så fine ud i søndagens kamp, og netop den stilsikre indsats glæder Hiljemark efter så få dage i spidsen for AaB.

- I fodbold er det pointene, der tæller, men vi bliver også nødt til at se på, hvordan vi løste vores opgaver efter så få dage i det her samarbejde, siger Oscar Hiljemark, der ikke lader sig rive med trods den gode fornemmelse i Horsens.

- Spillerne skal have stor ros. Det er dejligt at se spillerne kommer ud og præsterer så godt i en så vigtig kamp. Det var vigtigt i forhold til at skabe en positiv stemning, for vi har stadig mange point op, siger Hiljemark.