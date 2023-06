Hiljemark har prøvet scenariet før - og det gik godt

AALBORG:AaB har fortsat sin skæbne i egne fødder, og det er en præmis, som er vigtig for cheftræner Oscar Hiljemark op til lørdagens meget imødesete kamp mod Silkeborg.

- Vi har selv muligheden for at afgøre vores skæbne. Det er en fantastisk mulighed med tanke på, hvor vi kommer fra. Det skal vi huske os selv på, så vi går ind til kampen med den rette indstilling. Vi kommer til at angribe. Det er sådan, vi er bedst, siger Oscar Hiljemark.

Han er fortsat grøn i trænerfaget, men der er ikke skyggen af nerver hos den unge træner. Hiljemark er helt og aldeles afklaret med situationen og de mulige konsekvenser, som det indebærer.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg har slet ingen problemer med presset i sådan en situation. Jeg ved, der er et pres, men det trives jeg med. Jeg kendte betingelserne, da jeg takkede ja til arbejdet. For mig er det potentielt en fantastisk mulighed, siger Oscar Hiljemark.

Der ligger en nøgleopgave i at finde det rette spændingsniveau hos hver enkelt AaB-spiller. Det var nemlig noget, der ret åbenlyst mislykkedes i den forrige kamp mod Lyngby.

- Jeg forsøger ikke at tale det her op. Det her handler mest om, at vi skal være klar til at spille kampen rigtigt. Så må vi se på konsekvenserne efter kampen. Vi må ikke frygte det her, for vi har chancen for at gøre noget, som mange fandt umuligt for nogle uger siden. Det er noget, vi bør gå efter, siger Oscar Hiljemark.

AaB står i en situation, hvor en sejr med garanti vil forlænge superligatilværelsen, mens et nederlag omvendt vil gøre en nedrykning uundgåelig. Netop den meget specifikke og unikke situation har Oscar Hiljemark selv været del af, da han som aktiv spiller huserede i Serie A.

- Jeg har spillet præcis sådan en kamp tilbage i 2015, da jeg spillede i Palermo. Hvis vi vandt, så blev vi oppe. Hvis vi tabte rykkede vi ned. Så jeg har prøvet det her før, og jeg havde en god oplevelse med det. Det betyder, at jeg ved, hvad spillerne føler, når de sidder i omklædningsrummet inden kampen, siger Oscar Hiljemark.

I og med, at Horsens og Lyngby mødes samtidig med, AaB spiller mod Silkeborg, så er der også en mulighed for, at AaB som i 2011 kan klare sig med uafgjort. Det kræver dog, at Horsens og Lyngby deler i porten. Det er ikke en mulighed, som AaB-træneren vil bruge mange sekunder på at håbe på, men han kommer til at blive opdateret undervejs i kampen.

- Det er klart, at vi har lavet en plan i forhold til, hvad der kan ske i løbet af kampen. Vi kommer ikke til at spille efter et resultat, for der er for meget risiko forbundet med det, men vi skal nok få vores informationer i forhold til den anden kamp, da den kan påvirke vores situation. Det vigtigste er dog klart, at vi skal ud og vinde vores kamp, siger Oscar Hiljemark.

Hverken Silkeborg eller AaB har spillere i karantæne. Begge hold har dog spillere, der meldes tvivlsomme til lørdagens kamp. I den aalborgensiske lejr er der således spørgsmålstegn omkring Allan Sousa og Rasmus Thelander, mens Kristoffer Pallesen, Andreas Poulsen og Jeppe Pedersen er ude med skader.