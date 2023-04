Følg med live: AaB i skæbnekamp mod Horsens

HORSENS:Det er nærmest vind eller forsvind for AaB, når holdet klokken 14 spiller mod AC Horsens på udebane i nedrykningsspillet.

Det er samtidig første kamp efter fyringen af Erik Hamrén. Det betyder comeback på cheftrænerposten til Oscar Hiljemark, der nåede at få tre kampe som midlertidig chef sidste sæson.

Følg kampen i vores liveblog herunder:

Til søndagens skæbnekamp har Hiljemark varslet, at AaB skal ud over stepperne og angribe kampen. I forlængelse af den udmelding har hans første startopstilling været imødeset med en vis spænding, da det har været svært at tyde, hvilken formation og hvilken besætning, der bliver bragt i spil.

Han har bevaret Theo Sander i målet, mens det ved første øjekast ligner en bagkæde bestående af Kristoffer Pallesen til højre. I centerforsvaret er der plads til Lars Kramer og Rasmus Thelander, mens Daniel Granli er bænket til fordel for Jakob Ahlmann.

På midten er det Malthe Højholt og Iver Fossu, der har fundet nåde for Hiljemarks kritiske blik.

I forreste linje af AaB's 4-2-3-1-formation er Allan Sousa, Younes Bakiz og Louka Prip med, mens Helenius ligger helt i front.