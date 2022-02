Hiljemark savnede tempo og niveau efter nedsabling

FODBOLD:Efter sejren i Herning var der ingen grænser for, hvor genial Oscar Hiljemark var blandt meningsdannere, og omvendt må han forvente, at de samme meningsdannere nu ikke kan få Lars Friis hurtigt nok på banen.

Sportschef Inge André Olsen rystede dog ikke på hånden efter kampen, og der var heller ikke nogen slinger i valsen fra Oscar Hiljemarks side. Han mødte pressen med oprejst pande og gode forklaringer efter kampen. Intet blev fejet ind under gulvtæppet. I stedet var der en analytisk tilgang til kampens efterskrift.

- Min første fornemmelse er, at vi aldrig rigtig ramte niveauet. Vi fik aldrig fart i spillet, og vi kom aldrig ind i den ønskede rytme. Jeg har sagt til spillerne, at fodbold er et spil på små marginaler. I Herning lykkedes meget for os. I dag formåede vi ikke at ramme niveauet, og det kom til at koste, siger den svenske AaB-træner.

Han beskriver kampen mod Silkeborg som stillingskrig frem til Nicklas Helenius' første scoring.

- Det er en relativt lige kamp. Vi vidste, at vi havde nogle ting, der kunne blive farlige, hvis vi lykkedes, men kampen var ret låst, indtil de kom foran. Det åbnede sig op derefter, og det gik ikke så godt for os. Sådan er fodbold. Vi skal have analyseret denne kamp, og så kigger vi fremad fra i morgen, siger Oscar Hiljemark.

Føringsmålet blev begyndelsen på nogle 12 forfærdelige minutter, hvor der var opløsningstilstande blandt AaB-spillerne. Anfører Rasmus Thelander endte med at kalde til samling på banens midte, og det fik trods alt sat en stopper for Silkeborgs flittige målscoring.

- Da Silkeborg fik scoret til 1-0 på et godt indlæg, blev vi lidt chokerede. Det er klart, at man bliver skuffet ude på sidelinjen. Jeg forsøgte at lave nogle ændringer ganske hurtigt, men Silkeborg kom hurtigt på 2-0, så måtte vi satse, og de fik scoret igen. Derefter handlede det mere om at lukke af, så det ikke blev værre, end det var, siger Oscar Hiljemark.

En del af forklaringen på AaB's nedsmeltning var, at Magnus Christensen måtte udgå, og det efterlod Daniel Granli som central midtbanemand, hvilket ikke var nogen større succes.

- Vi blev nødt til at skifte Magnus ud. Vi fik en melding fra ham, om at han havde ondt og blev nødt til at gå ud. Det var ikke en taktisk beslutning, men en nødvendig beslutning, vi tog der. Det betød, at vi måtte rokere lidt. Det er klart, at det ikke er ønskværdigt, at vi blev nødt til at ændre. Det påvirkede vores udtryk, men sådan er fodbold, siger Oscar Hiljemark.

Han havde i det hele taget tænkt alternativt op til kampen mod Silkeborg. Blandt andet var der blevet rykket lidt rundt, så man havde fire mand i bagkæden for første gang i meget lang tid.

- Vi havde lavet en analyse af, at Silkeborg presser højt med tre mand, og derfor havde vi en plan om at bygge op med fire mand i bagkæden. Desværre fik vi ikke sat fart i bolden, og vi fik ikke åbnet det op, som vi havde håbet på, siger Oscar Hiljemark, der ikke vil udsætte noget på banen, der præsenterer sig i en sjældent set sløj udgave.

- Det var lige for begge hold. Jeg vil dog sige, at banen kan være årsagen til, at kampen langt hen ad vejen var så låst, siger Oscar Hiljemark.

Kasper Kusk så til fra tribunen sammen med Lucas Andersen, men i modsætning til AaB-kaptajnen var Kusk ikke skadet. Alle spekulationer blev ret hurtigt fejet af bordet fra Hiljemarks side.

- Vi udtog den trup, som vi følte ville stå stærkest til at tage tre point mod Silkeborg.