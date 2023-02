Hobro ærgrer sig efter uafgjort i forårspremiere

HELSINGØR:Hobro var foran 2-0, men endte med at spille uafgjort 2-2 ude mod oprykkerne fra Hillerød, da de lørdag til hul på foråret i 1. division (NordicBet Ligaen).

Der var tale om et hængeparti fra efteråret, hvor kampen blev udsat på grund af en lukket Storebæltsbro.

Et lynmål fra Hobros angriber Lucious Don Deedson efter blot 32 sekunder satte tingene i gang, og samme Deedson var siden på spil med et perfekt forarbejde til 2-0 ved Frederik Mortensen efter mindre end 20 minutter.

- Vi havde set, at Hillerød gerne ville stå højt med deres backs, og det gav nogle huller, som vi var gode til at udnytte, forklarer Hobros cheftræner, Martin Thomsen.

Hillerød-Hobro 2-2 Fodbold, 1. division

Mål: 0-1 Don Deedson Louicius (1. minut), 0-2 Frederik Mortensen (19. minut), 1-2 Matin Al-Atlassi (40. minut), 2-2 Frederik Christensen (47. minut/straffe)

Opstilling, Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Mathias Nygaard, Frederik Dietz - Mathias Haarup, Abdoul Yoda (Villads Rasmussen, 77.), Frederik Mortensen, Mads Freundlich, Jacob Tjørnelund (Frederik Elkær, 74.) - Don Deedson Louicius (Laurs Skjellerup. 86.), Muamer Brajanac (Ronnie Schwartz, 86.) VIS MERE

Fem minutter før pausen reducerede Hillerøds Matin Al-Atlassi, da han fandt et hul i Hobros forsvar og elegant rundede Hobro-keeper Adrian Kappenberger.

To minutter efter pausen kom Hillerød på omgangshøjde. Det skete, da angriberen Frederik Rasmus Christensen udnyttede et straffespark, som ifølge kampens dommer blev begået af Adrian Kappenberger. Det så ellers ud til, at Hobro-keeperen ramte bolden med sin tackling.

- Alle på stadion kunne jo se, at der ikke var skyggen straffespark, så det var en meget ærgerlig måde, at de fik lov at komme på omgangshøjde på, konstaterer cheftræner Martin Thomsen.

Siden spillede begge hold med håndbremsen en smule trukket, og derfor faldt der ikke flere scoringer.

- Når vi er færdige med at ærgre os over den måde, de fik lov at komme tilbage i kampen, så tager vi det positive med hjem til Hobro. Vi fik scoret to mål i åbent spil og fik hentet et point på Fredericia, så vi nu er over dem, påpeger Martin Thomsen.

Han gav Ronnie Schwartz debut i slutfasen, men angriberen nåede ikke at komme frem til noget.

Resultatet efterlader nordjyderne på en tiendeplads i 1. division med 16 point efter 17 kampe. De er ét point over nedrykningsstregen.