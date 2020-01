Hinse blev helten: Piraterne vandt på straffeslag i Esbjerg

ISHOCKEY:Opgaven var klar for Aalborg Pirates i søndagens udekamp i Esbjerg: Der skulle sættes en stopper for den dårlige stime med fem nederlag i de seneste syv kampe.

Hos aalborgenserne var det inden kampen et tema, at den sløje form i januar ikke er et spillemæssigt, men et mentalt problem. Piraterne har været så suveræne, at de ubevidst har slækket på indsatsen efter de to overbevisende sejre over Frederikshavn White Hawks mellem jul og nytår. Det har i hvert fald været tesen.

Der var dog ingen bedring at spore, da holdet søndag eftermiddag gik på isen i Esbjerg. Der var blot spillet 33 sekunder, da Jannik Christensen hamrede hjemmeholdet på 1-0.

Det var også facit efter en første periode, hvor piraterne dog hurtigt kom sig over chokket og dominerede esbjergenserne.

Et decimeret nordjysk hold, der blandt andre var uden Felix Scheel og anfører Julian Jakobsen, kom også skidt fra land i anden periode. Zach Pochiro kunne efter godt tre minutter sende hjemmeholdet på 2-0.

Det lignede begyndelsen på enden for piraterne. Men i stedet for at knække, gravede de dybt og kom tilbage i kampen. Først fik Tobias Maximilian Ladehoff reduceret på oplæg af Anders Krogsgaard. Siden satte Tim Davison udligningen i nettet, og minsandten om gæsterne ikke også kom foran 3-2 inden periodens udløb.

Manden bag det tredje mål var Nikolaj Carstensen.

Kampen slog dog endnu en kolbøtte i tredje periode, da Grayson Downing fik udlignet til 3-3. Mere skete der ikke, og kampen gik derfor i overtid. Det er i øvrigt femte gang i de seneste ni kampe, det er sket for piraterne, og de foregående fire har piraterne tabt.

Sådan gik det ikke søndag i Esbjerg. De fem tillægsminutter forblev målløse, og på de de efterfølgende straffeslag var piraternes Olivier Hinse ene om at finde nettet. Piraterne vred dermed to point ud af kampen.