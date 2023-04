Hirtshals overrumplet i returkamp mod Maze og Roskilde

ROSKILDE:Alt klappede for bordtennisklubben B75, da de fredag aften havde hjemmebane i Hirtshals i den første DM-semifinale mod Roskilde. Michael Maze og kompagni blev blæst ud af hallen med 5-2, og dermed kunne nordjyderne søndag spille sig i finalen med en sejr i returkampen på Sjælland.

Søndag fik B75 også en drømmestart, da Georgios Stamatouros åbnede med at vinde 3-1 i sæt over Mikkel Hindersson, men så var det også slut med opturen.

Michael Maze rejste sig flot fra fredagens kamp ved at besejrede nordjydernes Mahmoud Helmy og udligne til 1-1 i matchen, og siden tog Roskilde fire sejre yderligere på stribe og vandt dermed holdkampen 5-1.

Det betyder, at de to hold mandag aften skal ud i en tredje og afgørende semifinale, hvor Roskilde nok engang har fordel af hjemmebane. Det skyldes, at sjællænderne sluttede bedre end B75 i grundspillet.