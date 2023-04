Hirtshals tog fusen på Michael Maze

HIRTSHALS:I glimt viste han fantastisk bordtennis, men veteranen Michael Maze kunne ikke hamle op med to fremadstormende unge navne fra B75 Hirtshals, da Roskilde fredag aften var på besøg i Nordjylland for at spille den første DM-semifinale.

B75 Hirtshals vandt holdkampen 5-2, efter at Stamatourros Giorgos sejrede 11-9 over Michael Maze i det femte og afgørende sæt.

Gustav Johan Barius gjorde efterfølgende sin holdkammerat kunststykket efter med en sejr på 3-2 i sæt over nu 41-årige Michael Maze, der på et tidspunkt var helt oppe som nummer otte i verden.

Georgios Stamatouros vandt begge sine singlekampe for nordjyderne - blandt andet over Michael Maze. Foto: Henrik Bo

Publikum i Hirtshals Idrætscenter skabte en fortættet stemning omkring DM-semifinalen, og ifølge Roskildes Jens Lundquist var opbakningen også for meget. Han protesterede i hvert fald højlydt undervejs i sin kamp mod Stamatouros Giorgos, inden han til slut måtte se sig slået 3-2 i sæt af grækeren fra B75.

Holdkampen spilles indtil ét af holdene har vundet fem kampe, og den afgørende sejr sørgede Lukasz Nadolski for ved at slå Jakob Henkov.

De to mandskaber skal på den igen søndag klokken 15, hvor Roskilde har fordel af hjemmebane. Det har sjællænderne også i en eventuel tredje og afgørende semifinale, der er programsat til mandag.

