Historisk AaB-talent: - En drøm, der gik i opfyldelse

FODBOLD:Søndag blev Anders Noshe historisk, da den hurtige kantspiller med sit indhop i 3-0-sejren over Brøndby blev AaB’s hidtil yngste debutant i Superligaregi.

Med sine 16 år og 70 dage slog han Lucas Andersens gamle rekord med hele 103 dage.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse for mig - og så ovenikøbet i sådan en stor kamp foran 11.000 tilskuere, smiler Anders Noshe.

Hans få aktioner mod Brøndby havde blandet kvalitet, men den unge kantspiller indrømmer da også, at han var påvirket af situationen.

- Da jeg fik beskeden om, at jeg skulle skiftes ind, blev jeg ret nervøs. Det føles som om, at tiden gik i stå, og jeg havde da også nogle fejl i mine aktioner, erkender Anders Noshe.

Det 16-årige AaB-talents fart kom mere til sin ret i mandagens opgør i Reserveligaen i Hobro, som aalborg-enserne vandt 3-1 på mål af Malthe Højholt og Christoffer Ravn (2).

- Det handler om at vinde, og det gjorde vi, men i perioder synes jeg, at vi smed lidt for mange bolde væk, mener Anders Noshe.

Hobro IK tog mandag imod AaB med Anders Noshe på holdet i årets første kamp i Reserveligaen i fodbold. Opgøret blev spillet på kunstgræsbanen ved DS Arena i Hobro. Foto: Lars Pauli

Med superligadebuten i banken kan han nu rette fokus mod at tage de næste skridt.

- Jeg tror, det bliver nemmere, næste gang jeg bliver sendt på banen. Så er jeg mindre nervøs og kan fokusere mere på det fodboldmæssige, forudser han.

Næste mål bliver at være med i truppen hver weekend, når superligaholdet skal i aktion.

- Nu handler det om at træne godt og spille mig til nye chancer. Træningen alene kan rykke mig langt, for standarden er meget høj, og jeg skal virkelig stå på tæer for at kunne være med, forklarer Anders Noshe.

AaB skal i aktion igen på torsdag i en testkamp mod Vendsyssel FF, som spilles kl. 11.00. Den kamp kan livestreames her på nordjyske.dk.