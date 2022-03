Historisk: Aalborg Håndbold direkte i Champions League-kvartfinalen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold vandt onsdag aften 33-31 på udebane over franske Montpellier i topkampen i Champions League.

Resultatet betyder, at aalborgenserne for første gang i klubbens historie går direkte videre til kvartfinalerne i verdens stærkeste klubturnering. Allerede før den sidste gruppekamp mod Zagreb er de danske mestre nemlig sikker på at slutte på en af puljens to øverste pladser. En sejr over kroaterne i næste uge vil til gengæld cementerede puljens førsteplads.

Franskmændene scorede det første mål i onsdagens kamp, men det var også den eneste gang, at de var i front i opgøret. Efter en jævnbyrdig start trak Aalborg Håndbold stille og roligt fra. Et par gode redninger fra Mikael Aggefors i målet blev udnyttet af især en forrygende Felix Claar. Svenskeren bragte halvvejs gennem første halvleg sit hold foran 10-7.

Siden kom Aron Palmarsson på banen og viste noget af den verdensklasse, han uden tvivl indeholder. Islændingen scorede selv et par overlegne mål og assisterede til holdkammeraterne, så det var en fryd for øjet. Dermed kunne Aalborg gå til pause foran 20-14.

Kampfakta Montpellier - Aalborg Håndbold 31-33 (14-20) Montpellier: Hugo Descat 8, Diego Esteban Simonet 5, Julien Bos 4, Yanis Lenne 3, Kyllian Villeminot 3, Valentin Porte 3, Veron Nacinovic 2, Arthur Anquetil 2, Benjamin Bataille 1. Aalborg: Felix Claar 10, Buster Juul-Lassen 5, Lukas Sandell 4, Aron Parmarsson 3, Jesper Nielsen 3, Sebastian Barthold 3, Kristian Bjørnsen 3, Rene Antonsen 1, Benjamin Jakobsen 1. Udvisninger: Montpellier 2, Aalborg 1

I anden halvleg fortsatte Felix Claar med at vise verdensklasse, og derfor holdt aalborgenserne sig hele tiden solidt i front, selvom de havde problemer med at håndtere Montpelliers hurtige angrebsspil.

Mod slutningen af kampen fik franskmændene dog ædt så lidt for tæt på. Cheftræner Stefan Madsen satsede ved at spille syv mod seks, og det gav bagslag med en reducering i tomt net til 30-32 to minutter før tid.

Med knap ét minut tilbage afgjorde Buster Juul dog kampen, da han iskoldt omsatte et straffekast til føring 33-30, og siden pillede Simon Gade også et straffekast, inden Montpellier til slut fik et ubetydeligt trøstemål.