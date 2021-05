Historisk Champions League-kvartfinale bliver kamp til stregen

HÅNDBOLD:De kender hinandens styrker og svagheder, som et ældre ægtepar kender hinandens særheder. Derfor bliver det en meget interessant kamp i kampen, når de to landsholdskæmper Magnus Saugstrup og Simon Hald tørner sammen.

Det sker, når Aalborg Håndbold byder Flensburg-Handewitt indenfor til den første af to Champions League-kvartfinaler, som i sidste ende sender et af holdene i det forjættede Final 4-land.

- Jeg glæder mig helt vildt til de her kampe. Det er nogle af de største i klubbens historie, og jeg glæder mig også til duellen med Simon. Det er altid sjovt at få lov til at møde en modstander, som man kan mosle lidt med, siger Magnus Saugstrup.

Den nuværende Aalborg-profil afviser ikke, at han skal dykke ned i posen for lidt beskidt tricks, når kampen går i gang.

- Det er jo en kamp som alle andre, så der bliver gået til den. Det kan godt være, at man skal bruge de beskidte tricks. Det er jo sådan, det er, når man vil vinde mod de bedste. Her adskiller kampen sig ikke, bare fordi det er en jeg kender, som jeg spiller mod, siger Magnus Saugstrup.

Simon Hald ser for sin del også frem til gensynet med sin tidligere klub og ikke mindst Magnus Saugstrup.

- Det giver lige lidt ekstra, at det er mod Aalborg, og det bliver sjovt at spille mod Magnus, som jeg jo kender rigtig godt. Vi har ikke snakket så meget om kampen, men den blev da lige vendt her til den seneste landsholdssamling, siger Simon Hald.

Flensborg er favorit

Favoritværdighed kan nogle gange være en svær størrelse at definere, men i dette tilfælde er begge parter enige om, at favoritrollen ligger hos Flensburg-Handewitt.

- Flensburg er favorit. De har så mange systemer, der gør dem svære at spille mod. Det er klassespillere på alle positioner, og vi skal virkelig være skarpe for at matche dem fysisk, siger Magnus Saugstrup.

Simon Hald er for sin del ikke bange for at udråbe sig selv og holdkammeraterne til favoritter, men Aalborg Håndbold skal ikke forvente, at det tyske storhold tager let på opgaven.

- Vi forventer, at det bliver svært. Med de resultater, som Aalborg har vist i denne sæson og de seneste sæsoner, så hører de til i det her selskab, men jeg vil godt give Magnus ret i, at vi er favoritter. Den tager vi på os, siger Simon Hald.

Favorit eller ej, så er de to landsholdsspillere enige om, at det vil være stort at ramme Køln og Final 4-stævnet.

- Vi er så sultne i forhold til at komme med til Final 4. Det vil være en kæmpe ting for os, og nu er vi kun to kampe fra at nå det mål. Omvendt møder vi også et hold, som har den samme sult, og med de oprustninger, Aalborg er ude i, så er det også et hold, der er kommet med i toppen for at blive, siger Simon Hald.

For Magnus Saugstrup og Aalborg Håndbold er der ingen tvivl om, at Final 4 vil være noget helt unikt at deltage i.

- Aalborg Håndbold er ved at bide sig fast i toppen af europæisk håndbold, og målet er jo, at man netop skal kæmpe fast med om at komme i Final 4, men at kunne være med til at sikre den første Final 4-deltagelse vil være stort for alle i klubben, siger Magnus Saugstrup, der har en god ide om, hvad der skal til, hvis man skal overvinde Flensburg-Handewitt.

Svensker skal stoppes

- Vi skal sørge for, at Jim Gottfridsson ikke får lov til at sætte spillet upresset op. Så er han alt for god, og så kan vi ikke stoppe Flensburgs hurtige spil. Det er dog en balancegang, for hvis vi afgiver for meget plads til de øvrige spillere, så er vi også i problemer. Magnus Rød, Mads Mensah og Gøran Johannesen har jo alle så meget kvalitet, at de heller ikke må få for meget plads, så det handler om, at vi skal kunne matche Flensburgs fysik, siger Magnus Saugstrup.

Der er kampstart klokken 18.45, og kampen kan følges på TV3 Sport, hvilket er meget godt når der ikke kan komme tilskuere i Jutlander Bank Arena.

- Det er godt nok træls, for jeg havde håbet på, at jeg skulle tilbage til Aalborg og spille foran nogle tilskuere. Det ville godt nok have været sjovere, siger Simon Hald, der igen er meget enig med sin kommende modstander.

- Vi er trætte af, at vi ikke kan få tilskuere til den her kamp. Der kunne jo sagtens have været 1.500 mennesker i hallen, uden det havde været et problem med afstanden til hinanden. Særligt til den her store kamp, siger Magnus Saugstrup.