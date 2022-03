Historisk: Jammerbugt stillede uden danskere i nederlag

FODBOLD:Jammerbugt stillede for første gang i klubbens historie op uden nogen danske spillere, da 1. divisionsmandskabet fredag mødte topholdet FC Helsingør. Eneste danske starter gennem foråret, Emil Nielsen, var nemlig ude med karantæne.

Det blev ved de manglende danskere hos udeholdet gennem hele opgøret, da spillende assistenttræner Sead Gavranovic, som ellers har fået to indhop i år, stod i spidsen for trænerbænken i cheftræner Nabil Trabelsis fravær.

Opgøret vandt oprykningsfavoritterne uden de store problemer. Det endte således 3-0 til nordsjællænderne, som sad på kampen og flere gange udnyttede den usikre defensiv hos Jammerbugt FC.

FC Helsingør - Jammerbugt FC Mål: 1-0 Tonni Adamsen (8. minut), 2-0 Kristoffer Munksgaard (26. minut), 3-0 Tonni Adamsen (52. minut) Advarsler: Boubacar Haidara, Jammerbugt (11. minut) Jammerbugt FC's startopstilling (4-3-3): Pape Ndiaye - Ismael Sibide, Moussa Kamara, Boubacar Haidara, Solomon Ogberahwe (Alya Toure, 45. minut) - Farid Ikene (Daniel Paye, 90. minut), Diogo Pimentel, Sekou Tidiany Bangoura - Emmanuel Igbonekwu (Abdramane Djitteye, 62. minut), Omar Natami, Yan Bouche (Leonel Gomes, 80. minut)

Der gik nemlig ikke mindre end syv minutter, inden Helsingør-angriberen Tonni Adamsen brød igennem et meget passivt Jammerbugt-forsvar og afsluttede fra distancen. Her formåede Pape Ndiaye heller ikke at gøre det store væsen af sig i nordjydernes mål, da han lod bolden glide ind langs stolpen.

20 minutter senere udbyggede hjemmeholdet føringen. En bold blev opsnappet i Jammerbugts egne rækker, hvorefter Kristoffer Munksgaard fra klos hold af Pape Ndiaye i mål snittede bolden ind til 2-0.

Kort inde i anden halvleg kom Tonni Adamsen igen gennem Jammerbugts defensiv. Denne gang afsluttede han langs stolpen i den modsatte side, hvor Papa Ndiaye igen lod bolden snige sig forbi senegaleseren ved tætteste stolpe.

Jammerbugt FC indtager fortsat sidstepladsen i Nordicbet Ligaen, hvor landets næstbedste række opdeles i henholdsvis opryknings- og nedrykningsspillet. Her indgår vendelboerne i sidstnævnte i selskab med de nordjyske kolleger hos Vendsyssel og Hobro.

Eneste dansker i Jammerbugts trup mod FC Helsingør var reservemålmand Nicolai Christensen. Han blev dog på bænken.