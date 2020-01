Historisk EM venter: Der er grund til, at vi glæder os

HÅNDBOLD:Det danske landshold kan tangere Frankrig, hvis de i de kommende 14 dage endnu engang viser sig at være ganske usårlige og sikrer sig EM-titlen.

Dermed vil Danmark være det andet land, der på en gang er regerende verdensmestre, Europamestre og olympiske mestre.

Og faktisk er chancerne ganske gode - der er i hvert fald grund til at glæde sig til denne slutrunde, hvis man er dansk håndboldfan.

Der er selvfølgelig en dråbe malurt i bøgeret i form af, at holdet er blevet ramt af usædvanligt mange skader op til slutrunden.. Værst er det for Lasse Svan, der helt sikker misser nogle af de første kampe, men også Rasmus Lauge og Magnus Landin er ramt af fysiske skavanker, ligesom Niklas Landin har været ramt af et maveonde.

Til gengæld ser vi så et dansk landshold, der både har et usædvanligt topniveau og en usædvanligt stor bredde.

Vi så i Golden League-finalen mod Frankrig, at flere af de nye navne har vist sig i stand til at trække niveauet endnu højere op. Både Michael Damgaard og Magnus Saugstrup var strålende.

Og det betyder, at trænerteamet med Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg har mange muligheder at trække på.

Og det kan også blive nødvendigt, for jeg tror ikke, at Danmark kommer lige så nemt til EM-triumfen, som det var tilfældet med VM sidste år. Der vil være mandskaber, der kommer til at prøve nogle nye taktikker af mod Danmark, for de må have indset, at hvis de bare står og venter på den danske angrebsbølge, så har de ikke en chance.

Derfor vil vi se hold, der forsøger at skubbe spillet over mod vores højre side, hvor vi nogle gange spiller med højrehåndede spillere, og der vil blive prøvet andre manøvrer af.

Men når det så er sagt, så er det danske landshold jo nærmest på hjemmebane i Malmø, og det bør alt andet lige give maksimumpoint med over i mellemrunden, selvom vi skal møde tre gode hold.

Dermed vil man også være sikret, at man bliver i Malmø og ikke skal bruge en rejsedag, og så bør semifinalen nærmest være i hus.

Derfra kan alt ske i en turnering, der er så stærkt besat, som et EM er.

Men der er virkelig grund til at have optimismen i behold.