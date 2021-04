Historisk europæisk præstation af Aalborg Håndbold efter kæmpe drama

HÅNDBOLD:For første gang i Aalborg Håndbolds historie er klubben blandt de otte bedste hold i Europa.

Onsdag aften sendte de FC Porto ud af Champions League med mindst mulige margin efter en hjemmesejr på 27-24. Det var nok til at indhente tremåls-nederlaget i Portugal for en uge siden, da aalborgenserne sammenlagt er noteret for flest udebanemål.

Nu venter et par håndbold-lækkerbiskner forude i form af to kvartfinaler mod tyske Flensburg-Handwitt.

Den historiske præstation mødte dog modstand undervejs, da Porto hurtigt kom foran med tre mål. Aalborg sled sig dog tilbage, men førte kun 10-9 ved pausen. Især fordi de brændte et hav af store, åbne chancer på Nikola Mitrevski i målet.

Hjemme i Jutlander Bank Arena spillede Aalborg Håndbold onsdag aften returkamp mod portugisiske FC Porto i 1/8-finalen i Champions League.Foto Lars Pauli

Fra anden halvlegs start spillede FC Porto syv mod seks, og det gav gæsterne anderledes gode betingelser for at bryde igennem og holde scoringsfrekvensen oppe. Samtidig fortsatte især Aalborgs spillere med at brænde på det skammeligste, og Porto sneg sig igen i front med et enkelt mål og dermed fire sammenlagt.

Simon Gade i målet gjorde dog sit til at matche portugisernes keeper, og målmanden sørgede næsten alene for at holde håbet om videre avancement i live.

Efter en timeout valgte Aalborg Håndbold også at gå over til syv mod seks-spillet, og det gjorde, at man præcis som gæsterne kom lidt lettere til scoringerne. Halvvejs gennem anden halvleg var stillingen dog fortsat helt lige, 17-17, på måltavlen.

Mark Strandgaard, der havde brændt alt i første halvleg, fik dog pludselig knækket koden til sine fløjafslutninger, og med 12 minutter tilbage af kampen bragte han for første gang Aalborg Håndbold foran med to mål - 19-17.

Hjemme i Jutlander Bank Arena spillede Aalborg Håndbold onsdag aften returkamp mod portugisiske FC Porto i 1/8-finalen i Champions League. Foto Lars Pauli

En udvisning til playmaker Felix Claar forvandlede stillingen til 19-19, men hurtigt kom Aalborg igen i front med to mål, 22-20, og manglede altså blot én scoring i at nå kvartfinalen.

Med tre minutter igen var forspringet dog stadig kun på to mål, 25-23. Men så sendte Mark Strandgaard en ny fløj-afslutning helt op i krogen til 26-23.

Med to et halvt minut igen fik FC Porto tilkæmpet sig et straffekast, der også udløste en potentiel dyr udvisning til Felix Claar. Mikael Aggefors kom dog ind på straffekastet og reddede fornemt.

Nu havde Aalborg chancen for at komme foran med fire mål, men Henrik Møllgaard endte med at smide bolden væk med halvandet minut igen.

I stedet reducerede FC Porto til 26-24 med ét minut igen, men Magnus Saugstrup sørgede hurtigt for en ny scoring til 27-24.

Med 10 sekunder igen spillede portugiserne op til en afslutning fra højre fløj, men den blev sendt forbi mål, og et øjeblik senere kunne jublen bryde løs i Jutlander Bank Arena.

Kampfakta Aalborg Handball-FC Porto 27-24 (10-9) Aalborg Handball: Felix Claar 6, Magnus Saustrup 4, Mark Strandgaard 4, Henrik Møllgaard 4, Buster Juul-Lassen 3, Benjamin Jakobsen 2, Sebastian Barthold 1, Nikolaj Christensen 1, Mads Christiansen 1, Simon Gade 1 FC Porto: Victor Iturriza 6, Rui Silva 4, Antonio Areia 4, Daymaro Amador Salina 3, Andre Gomes 3, Fabio Magalhães 3, Diogo Branquinho 1 Udvisninger: Aalborg Handball 2, FC Porto 2 Samlet 56-56. Aalborg videre på udebanemål VIS MERE