Historisk: Første Thisted-spiller på A-landsholdet

FODBOLD:Klubben FC Thy/ThistedQ er relativt nye i toppen af dansk kvindefodbold, men holdets præstationer er blevet bemærket af A-landstræner Lars Søndergaard.

Mandag udtog han for første gang nogensinde en spiller fra Thisted til sit landshold, der står overfor to VM-kvalifikationskampe.

Det er den 24 målmand Maja Bay Østergaard, der nu kan skrive en udtagelse til A-landsholdet på sit cv.

- Det er da kæmpe stort. Det er noget, jeg altid har haft som en mål og en drøm, siger Thy-keeperen, der tidligere i karrieren fik to kampe på U19-landsholdet.

Keeperen Lene Christensen er ude med en skade, og det har givet plads til den mulige debutant fra det fremadstormende nordvestjyske mandskab.

- Jeg har godt været klar over, at der har været nogle spillere over mig, men nu har jeg fået muligheden for at vise mig frem under træning på et højt niveau, og den chance vil jeg prøve at gribe. Jeg vil selv mene, at jeg er en god træningsspiller, for det er i mine øjne en forudsætning for at stå godt i kampene, fortæller Maja Bay Østergaard.

Maja May Østergaard i aktion i pokalsemifinalen mod FC Nordsjælland for nylig. Her spillede FC Thy/ThistedQ sig for tredje år i træk i finalen. Foto: Henrik Bo

Hun er til daglig i praktik i en bank, men drømmer om at kunne leve af at spille fodbold. Indtil videre har hun kontrakt med FC Thy/ThistedQ indtil sommer.

- Jeg er glad for at spille i Thisted, men nu må vi se, hvad der byder sig af muligheder, lyder det fra Maja Bay Østergaard, der senere på foråret skal spille sin tredje pokalfinale i træk med FC Thy/ThistedQ.

- De kampe har været de hidtil største oplevelser i min karriere, men jeg drømmer selvfølgelig også om at stå for landsholdet og spille Champions League, forklarer keeperen.

Forud for de danske fodboldkvinders to VM-kvalifikationskampe ude mod Malta og hjemme mod Aserbajdsjan har holdet vundet rub og stub. Seks sejre og en målscore på 34-2 er det blevet til.

I februar gik Danmark glip af to testkampe ved Algarve Cup på grund af coronasmitte, så holdet har kun spillet en enkelt kamp i 2022. Den tabte Danmark med 0-1 til Italien i den første kamp i Algarve.

Danmark gæster Malta 8. april, inden holdet hjemme tager imod Aserbajdsjan fire dage senere.

- Vi glæder os til igen at spille på Viborg Stadion og mærke opbakningen fra de danske fans. Vi håber på en rød-hvid fodboldfest både på og uden for banen, siger Lars Søndergaard.

Danmark vandt 7-0 over Malta og 8-0 over Aserbajdsjan i de omvendte opgør.

Blandt de 23 udtagne spillere er også de tidligere Fortuna Hjørring-profiler andre Signe Bruun, Caroline Møller, Karen Holmgaard, Luna Gewitz og Sara Thrige.