Historisk guldmedalje til Aalborgs Viktor Bromer

SVØMNING:Efter at Mie Ø. Nielsen har indstillet svømmekarrieren, er Viktor B. Bromer alene om at kunne række ud efter danske seniormesterskaber hos Aalborg Svømmeklub.

Den tidligere europamester, der nu er blevet 27 år, viste ved det netop afsluttede DM på kortbane i Helsingør, at han stadig har fart i bassinet. Her stillede han op i to discipliner og vandt dem begge.

Først tog han guldet i 100 meter medley med sin bedste tid på distancen siden 2016 (54,73 sekunder), hvilket gjorde, at han afviste Jonas Nervil Kistorp med fire hundrededele i finalen.

Siden tog Viktor B. Bromer guld i paradedisciplinen 200 meter medley i tiden 1:54,82. Det er ifølge Dansk Svømmeunion 10. år i træk, at Aalborg-svømmeren indtager det øverste DM-podie på kortbanedistancen, og det har ingen tidligere formået.

Aalborg Svømmeklub vandt også to bronzemedaljer ved herrernes senior-DM. Dem sikrede Andreas Hougaard i 50 meter bryst og Lawrence Langley i 100 meter bryst.

Hos kvinderne var det Thisted Svømmeklub, der stod for alle de nordjyske seniormedaljer. Karoline Sørensen vandt guld i 200 meter ryg, da hun kappede tre sekunder af sin personlige rekord, og tog desuden bronze på den halve distance. Endelig kæmpede Thea Søe Bach sig til bronze på 400 meter fri.