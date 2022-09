Historisk mange Hjørring-spillere udtaget til landsholdet

HJØRRING:Succesen vil ingen ende tage for Hjørring Futsal Klub, der bliver ved med at hæve overliggeren for, hvor godt man kan gøre det. Efter sidste sæsons DM-sølv har HFK allerede forstærket sig markant med en tilgang af Brian "Brizze" Mengel, der er en verdensstjerne på sociale medier.

Derudover er han en rasende dygtig futsalspiller. Utvivlsomt en af landets bedste. Derfor er det også helt naturligt, at "Brizze" er en af hele fem Hjørring-spillere, der er udtaget til det danske futsal-landshold.

De fire øvrige spillere Ermin Kasumovic, Mads Philip Thomsen, den tidligere Jammerbugt FC-spiller Nikolaj Lyngø og sidst men ikke mindst keeper William Rams.

- Det er meget stort for os, at vi har hele fem spillere udtaget til landsholdet. Det er historisk mange, men det viser os også bare, at vi har gang i noget rigtigt, da vi har sat en ny standard for klubber udenfor København. Det er vi meget stolte af. Den her landsholdsudtagelse viser, at Hjørring Futsal Klub er blevet en dominerende faktor i Danmark, siger William Rams.

Han er selv en af de spillere, der skal en tur med til de åbne nordiske mesterskaber, som er den opgave, der venter det danske futsal-landshold.

- Det er en stor ting at være afsted med landsholdet. Det er ikke som fodboldlandsholdets setup, men vi føler os bestemt også prioriterede og meget beærede over, at vi spiller på et landshold, siger William Rams.

Til de åbne nordiske mesterskaber deltager Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.

- Det er et højt niveau, der venter os. Alle fire lande er med i næste fase af VM-kvalifikationen, som for vores vedkommende finder sted i oktober i Rumænien, fortæller William Rams, der fortæller, at sæsonforberedelserne er godt i gang i Hjørring.

- Det kører godt. Vi glæder os til at komme i gang med turneringen. Den første store opgave med klubben er, at vi holder holdpræsentation fredag den 23. september, hvor vi byder på lidt mad og drikke, mens man kan prøve en masse sjove aktiviteter, siger William Rams.

Nordic Cup afvikles fra den 13. til den 17. september.