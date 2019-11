Historisk sejr for FC Thy - Thisted Q

FODBOLD:For første gang i historien er FC Thy Thisted Q klar til pokalsemifinalen efter endnu en flot præstation i et efterår, hvor holdet har leveret over al forventning. Lørdag vandt holdet med hele 5-2 på udebane over Odense Q, som man allerede har slået med 7-1 i Gjensidige Kvindeligaen i denne sæson.

- Ja, som jeg sagde allerede i sidste uge, så får vi svært ved at danse om juletræet, fordi vi alle sammen går rundt med hænderne over hovedet, lyder det med et stort grin fra træner Torben Overgaard.

Kampfakta: Mål: 1-0 Kamilla Ørskov (24. minut), 1-1 Sarah Dyrehauge (30. minut), 1-2 Sarah Dyrehauge (36. minut), 1-3 Sarah Dyrehauge (38. minut), 1-4 Sarah Dyrehauge (44. minut), 2-4 Kamilla Ørskov (60. minut), 2-5 Malene Sørensen (90. minut) VIS MERE

_ Det har bare været et helt igennem fantastisk efterår, og nu glæder vi os endnu mere til et spændende forår, der nu starter to uger tidligere med pokalsemifinaler, siger træneren.

Holdet kom ellers bagud tidligt i opgøret, men den tidligere Fortuna-spiller Sarah Dyrehauge viste sit værd, da hun slog til med fire kasser allerede inden pausen.

- Odense viste, at de havde lært af kampen mod os, hvor vi vandt 7-1, for de stod noget lavere på banen. Men så viste vi, at vi ikke bare kan spille på omstillinger, som nogen påstår. Vi spillede faktisk en rigtig god første halvleg, og så var Sarah bare dygtig til at stå det rigtige sted hver gang. For målene kom faktisk efter opspil, hvor alle var involverede, siger han.

- Og da de så havde reduceret og pressede lidt på, så viste vi så også, at vi stadig har kontrakniven i vores repertoire, fortæller han.

Også Fortuna Hjørring og Kolding er klar til semifinalerne, men Farum og Brøndby mødes i den sidste kvartfinale.