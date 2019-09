Historisk triumf: Mads Pedersen er verdensmester i cykling

HARROGATE:Den danske cykelrytter Mads Pedersen sikrede sig den helt store triumf ved søndagens linjeløb ved VM i engelske Yorkshire.

På en barsk, regnfuld og kold dag over 261 kilometer tog danskeren guldet foran italienske Matteo Trentin og schweizeren Stefan Küng.

Det er sjette gang i historien, at en dansker henter en VM-medalje i herrernes linjeløb, men første gang at det lykkedes en dansker at tage VM-titlen.

23-årige Mads Pedersen var på de sidste ti kilometer ind mod målstregen i Harrogate en del af en firemandsgruppe.

Ud over Pedersen sad schweizeren Küng og de to italienere, Trentin og Gianni Moscon, med i udbruddet.

Kort forinden var den hollandske favorit Mathieu van der Poel gået helt kold og sat helt ud af spillet.

På den sidste bakke med 5,5 kilometer til målstregen måtte også Moscon slippe, og danskeren begyndte også at slide i det.

Mads Pedersen hang dog på, og det begyndte nu for alvor at dufte af dansk metal.

Med en kilometer tilbage begyndte spillet om, hvem der skulle åbne spurten. Med Pedersen forrest kiggede rytterne hinanden an, og med 400 meter tilbage åbnede Trentin spurten.

Mads Pedersen svarede dog tilbage med det samme og overhalede den stærke italiener, der endte på andenpladsen flere meter bag den suveræne dansker.

Historiens første danske VM-vinder af herrernes linjeløb faldt med det samme om på asfalten efter sin kraftanstrengelse i finalen - og efter et generelt hårdt cykelløb, der tærede på kræfterne hos flere af stjernerne.

Sidste års verdensmester, spanieren Alejandro Valverde, var en af dem, der hurtigt gav op.

Jakob Fuglsang, Michael Valgren og Mads Pedersen var stærkt kørende, og da løbet med 70 kilometer tilbage gik ind i sin afgørende fase, sad de alle med fremme i fronten af feltet.

Mads Pedersen havde masser af energi, og med 50 kilometer tilbage kørte han op til de to udbrydere, amerikaneren Lawson Craddock og Stefan Küng fra Schweiz.

Hollandske Mike Teunissen forsøgte at komme med, men kunne ikke følge danskerens acceleration.

Mads Pedersen nåede hurtigt op, og det høje tempo betød, at Craddock med det samme faldt fra.

Med 30 kilometer tilbage fik Pedersen og Küng selskab af italienske Gianni Moscon, der havde revet sig fri af feltet. Også Mathieu van der Poel fra Holland og italienske Matteo Trentin kom op.

De fem ryttere fandt ind i et godt samarbejde, og nede i feltet havde Danmark, Schweiz, Italien og Holland nu ingen interesse i at trække udbryderne ind.

Det betød, at afstanden til feltet voksede sig større, og der var lagt op til, at den kommende verdensmester skulle findes blandt de fem ryttere.

Udbryderne fik slået et lille minut til feltet, og da de forcerede løbets næstsidste bakke med 20 kilometer tilbage, måtte Moscon en kort overgang slippe. Han kom dog op igen.

Gruppens måske største favorit, hollandske Mathieu van der Poel, gik helt kold med 12,5 kilometer tilbage og måtte slippe.

På den sidste bakke slap Moscon med 5,5 kilometer igen, og det stod klart, at vinderen skulle findes mellem de tre tilbageværende udbrydere.

/ritzau/